Yerli turiste döviz darbesi

Turizmin krize sürüklendiği dönemde can simidi olan yerli turist gözden düştü. Seçim süreci, tatil planlarını altüst ederken, kurdaki artış yurtdışı tatili vurdu.

Krizden çıkışla birlikte bu yıla 40 milyon turist hedefi ile başlayan turizm sektöründe rekor kurlar ve seçim, yerli turist mağduriyeti yarattı. Yoğun sezona denk gelen haziran ve temmuz aylarını kapsayan 3 haftalık seçim dönemindeki tatil planları 1.5 aylık döneme sıkışırken yerli turist beklemeye geçti. Yurtdışı turlarında ise ortalama 13 gece olan kalış süreleri 9 geceye inerken, artan kurlarla kesilen harcamalar, geçen yıl 5.1 milyar dolar seviyesinde kalarak 2012'nin de gerisine düştü.

UCUZ YA DA KISA TATİL

Geçen yıla göre yüzde 40 artışla başlayan yurtdışı turlarındaki, erken rezervasyon satışlarının seçim kararı ile birlikte geçen yılın seviyesine kadar indiğini kaydeden Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, döviz kurundaki artışla birlikte tatilcilerin ya ucuz turlara ya da kısa süreli turlara yöneldiğini dile getirdi. Özellikle belirsiz dönemlerde kurların daha büyük etken olduğunu aktaran Onaran, yurtiçi ve yurtdışı turlardaki son durumu şöyle aktardı: “Şeker Bayramı'nda keyifli giden süreç normal bir sürece girerek, geçen senenin seviyesine kadar indi. Bunu da birçok kampanya düzenleyerek sağladık. Dolar ve Euro' yu aşağılarda tuttuk. Doları bir dönem 4.90 lirada sabitledik. İç turizmde ise pek çok seçimde ertelemeler vardı ama bu seçimin etkisi daha fazla oldu. Alınan paketlerin yüzde 80'i ertelendi. Kıbrıs, kültür turları ve güneydeki rezervasyonlarda yarı yarıya bir azalma oldu.”

HEDEF 40 MİLYON

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROB) Osman Ayık bu yıl 40 milyon turist ağırlamayı hedefleyen sektörde iç pazarın beklemeye geçtiğini kaydetti. Kur etkisi ile yurtdışından iç pazara dönen talebin, temmuz sonu ve ağustos aylarına yığıldığını aktaran Ayık, şöyle devam etti: “İç pazarın erken rezervasyon satışları çok iyiydi, ama bu kadar karmaşa biraz planları değiştirdi. Dışarıdaki talep de oldukça ve fiyat endeksli gidiyor. Seçim sonrasında aralık azalıyor, fiyatlar artacak. Hiçbir ekonomik faaliyet istikrarsızlığı istemez. Kurdaki hareketlilik maliyetlerimizi artırıyor. Uçak fiyatları da arttığı için paket fiyatları değişmiyor. Ancak yabancı turistin paket dışı harcamaları yükselecektir.”