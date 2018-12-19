Yetim aylığı nasıl bağlanır? Yetim aylığı oranları ne kadar?

Yetim aylığı, 5510 sayılı kanuna göre düzenlenerek ödenecek tutarlar, ölen kişinin ölmeden önce aldığı maaş baz alınarak hesaplanmaktadır. Peki, yetim aylığı nasıl bağlanır? Dul ve Yetim aylığı oranları ne kadar? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Ölen kişinin ardından geri kalan kız, erkek ve eş için SGK tarafından yardım amaçlı bağlanan paraya yetim aylığı denir. Şimdi, yetim aylığı nasıl bağlanır? Dul ve yetim aylığı oranları ne kadar? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YETİM AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?

Yetim aylığının hangi kanun hükümlerine göre bağlanacağı, ölen kişinin ölüm tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce ölen kişilerin hak sahiplerine 1 Ekim 2008'den önce yürürlükte bulunan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı bağlanacaktır. 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008'den sonra ölen kişilerin hak sahiplerine ise, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yetim aylığı bağlanmaktadır.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Dul ve Yetim Aylık Yüzdeleri;

1- Dul eş % 75,

2- Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)

3- Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30

4- Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,

5- Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.

6- Tek çocuk % 50,

7- İki çocuk % 40 ar,

8- Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

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