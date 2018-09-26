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Yıldız Holding, Godiva’nın Japonya kısmını satacak iddiası

Reuters'ın geçtiği habere göre; Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki faaliyetlerini satma imkanlarını araştırdığı iddia edildi.

android-time 12:11 26 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Yıldız Holding, Godiva’nın Japonya kısmını satacak iddiası
Reuters'ın geçtiği habere göre; Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki faaliyetlerini satma imkanlarını araştırdığı iddia edildi.

Reuters’ın geçtiği habere göre; Yıldız Holding’in iştiraki olan Godiva’nın Japonya’daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi. İsmini vermek istemeyen konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Godiva’nın Japonya biriminin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması, değerlemenin 1.5 milyar dolara kadar varması bekleniyor.

Yıldız Holding yaptığı açıklamada Japonya’nın en başarılı bölgelerinden biri olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi’de hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi’de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 12:2626.09.2018
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