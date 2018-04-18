Yıldız’ın yapılandırmasında detaylar belli oldu

Reuters'ın geçtiği habere göre Yıldız Holding'in 8.5 milyar dolarlık borcunun 6.5 milyar doları ciddi teminatlar alınarak yapılandırılıyor. Vadenin 4+4 yıl olması ve işlemin 1-2 hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde olduğu geçen aylarda açıklanan Yıldız Holding’in 8.5 milyar dolar borcunun 6.5 milyar dolarının yapılandırılacağını söyleyen konuya yakın iki kaynak, bu süreçte ciddi teminatlar alındığını belirtti.

Kaynaklar vadenin 4+4 yıl olacağını ve 4 yılın sonunda finansal test yapılacağını belirterek, yapılandırmayla ilgili işlemin 1-2 hafta içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylediler.

Yıldız Holding, Şubat ayında bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırması kapsamında bankalarla görüşmeye başlamış, Yapı Kredi Bankası da Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için “yetkilendirilmiş lider düzenleyici banka” olarak seçildiğini açıklamıştı.

SÜREÇ NE AŞAMADA?

Sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin Reuters’ın sorusunu yanıtlayan konuya yakın bir kaynak, “Yıldız Holding kredisinde vade 4+4 şeklinde olacak, toplam 8.5 milyar dolarlık borç var ama bunun 6.5 milyar dolarlık kısmı yapılandırılıyor” dedi.

Aynı kaynak, içeriden ve dışarıdan şirketlerden “çok çok ciddi” teminatlar alındığını vurgularken, “4 yılın sonunda borç seviyesinde gelinmesi istenen bir nokta var ondan sonra daha sürdürülebilir olacak, büyük ihtimalle bu hafta işlemin sonuçlanması bekleniyor” diye konuştu.

“4 YILIN SONUNDA FİNANSAL TEST”

Konuya yakın bir diğer kaynak da, “Dört yılın sonunda finansal test yapılacak, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurtdışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor” dedi.

Aynı kaynak, işlemin en geç bir ya da iki hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi’de hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi’de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor.

SON DÖNEMDEKİ YAPILANDIRMA TRENDİ

Şubat ayında Yıldız Holding’in borç yapılandırma haberinin ardından geçen haftalarda Türkiye’nin önde gelen gruplarından Doğuş Grubu’nun da kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladığı belirtildi.

Yapılandırmaların bankalar üzerinde yaratacağı yük ve bu yapılandırmaların devamının gelip gelmeyeceğine dönük piyasada endişeler artarken, geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bazı büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan (kredi yapılandırması) hususların münferit ve sektörün bu tür kredileri yönetebilecek güçte olduğunu söyledi.

Öte yandan Akben’in açıklamasından önce Türkiye’nin önde gelen bankalarından İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, kredi yapılandırmalarının bankacılıkta olağan durumlar olduğuna dikkat çekmiş, ancak belli başlı sermaye gruplarının da en az bankalar kadar ellerini taşın altına koyması gerektiğini ve dönemin “fırsatçılık yapma” dönemi olmadığının altını çizmişti.

REUTERS