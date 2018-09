Yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aştı

Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ilk kez 6 bin TL'nin üzerine çıktı. Eylül ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.893 TL, yoksulluk sınırı ise 6.167 TL oldu. Temmuz 2018'de en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL olmuştu. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor ayda 6.568 TL kazanıyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 4.45 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,893 lira, yoksulluk sınırının ise 6,167 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Eylül ayında açlık sınırı 1,523 lira, yoksulluk sınırı 4,9600 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,812 lira, yoksulluk sınırı 5,904 liraydı.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “2018 yılının ilk altı aylık döneminin ardından gıda fiyatları son sürat yükselmeye devam ediyor. Etiketler neredeyse her gün değişmeye başladı. Mevsim etkileri nedeniyle yaz mevsiminde genellikle gerileme gösteren sebze-meyve fiyatı bile arttı. Ücretli çalışanlar başta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları dayanılmaz boyutlara ulaştı” görüşüne yer verildi ve rapor şöyle devam etti:

“Şarbon tartışmaları kırmızı et fiyatlarını pek etkilemedi ve kıyma et ile kuşbaşı etin kilogram fiyatı 3’er TL arttı. Tavuk fiyatı da bu artışa eşlik etti. Et ve tavuk fiyatındaki artış mutfak harcamasına olumsuz yansırken, av mevsiminin başlamasıyla tezgahlarda boy gösteren balık gerek çeşit gerek fiyat olarak iyi bir alternatif oldu… Yumurta fiyatı bu ay ciddi oranda yükseldi ve tanesi 83 kuruş oldu.”

Verilere göre Ağustos ayında sınırlı gerileyerek 4.63 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı Eylül’de ortalamada yüzde 8.4 artışla 5.02 TL’ye yükseldi. Ortalama kilogram fiyatı 4.43 TL olan sebze fiyatları yüzde 19.2 artışla 5.28 TL olurken, ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4.91 TL olan meyve fiyatları bu ay 4.64 TL’ye geriledi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALIYOR? (TEMMUZ 2018)

Kaymakam: 9.651 TL

Mühendis: 5 bin 634 TL

Vaiz maaşı: 4 bin 415 TL

Polis memuru: 4.823 TL

REUTERS-SOZCU.COM.TR