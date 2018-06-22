Youtube’dan televizyonlara büyük tehdit

Youtube'dan televizyonlara büyük darbe... 100 bin kişinin üyesi olduğu Youtube kanalları isterse paralı olabilecek. Kanalı takip etmek isteyenler ayda 4.99 dolar ödeyecek. Youtube'un yeni gelir modeli medya sektöründe heyecan yarattı.

Geleneksel medya her geçen gün başta güven problemi olmak üzere pek çok sorun ile uğraşırken Youtube’dan televizyonların geleceğini bitirebilecek bir adım geliyor.

Youtube’un şirket sayfasından yaptığı duyuruya göre; İlk olarak ABD’de başlattığı uygulamaya göre 100 binin üzerinde abonesi olan kanalların paralı sisteme çevrilmesinin önünü açtı. Kanalı takip etmek isteyen ayda 4.99 dolar ödeyecek.

Youtube geleneksel televizyonculuğa büyük darbe indirebilecek bir adım atıyor. 100 binden fazla abonesi olan kanallar artık isterlerse kanallarını abonelik sistemine çevirebilecekler.

İlk olarak ABD'de devreye alınacak uygulama ile 100 binden fazla abonesi olan kanalları izlemek isteyenler ayda 4.99 dolar ödeyecek. Uygulama pilot bölge olarak ABD'de başladı.

SPONSORLU ÜRÜNLER SATILABİLECEK

Youtube sisteme ‘kanal üyeliği' adını veriyor. Hali hazırda sponsorlu olan bazı kanalları izlemek için bazı kullanıcılar ücret ödüyor.

Öte yandan Youtube 10 bin üyeden fazla kişinin bulunduğu kanalların kendi sitelerinde ürünlerini satmalarına izin verecek.

Kanal sahipleri şapkadan, tişörte anahtarlıktan bardağa kadar kendi isimlerine ait pek çok ürünü satabilecekler.