Yozgat Valisi’nin havuz keyfi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı' adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında ‘Kral Kızı’ adıyla bilinen yaklaşık 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı’nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, açık havadaki antik termal havuzda yüzdü.

Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, açık havadaki 2 bin yıllık antik termal havuzda yüzmenin keyfini yaşadılar. Yozgat ve Sarıkaya için tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada Roma Hamamı’nın Yozgat’ın Dünya ve Türkiye’ye tanıtılması açısından önemli bir basamak olduğunu söyledi.



Roma Hamamı’ndaki planlamaları kısa, orta, uzun vadeye yayarak yaptıklarını belirten Vali Yurtnaç,”Türkiye’nin turizmine ve dünya turizmine burayı açıyoruz. İleri ki yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum ki turist kaynayacak. Bunun bir eşi de İngiltere’de var İngiltere’deki hamama yıllık bir milyon turist geliyor, buraya ise gelen sıfır. Biz bunu artırmak niyetindeyiz, o maksatla bu programı yaptık” dedi.

Tarihi Roma Hamamı’nın turizme açılan ilk kapı olacağını dile getiren Vali Yurtanç,”İstanbul’dan gelen misafirlerimiz var onlarla birlikte ilk açılışı yapıyoruz, umuyorum ki Türkiye’nin turizmine yeni bir kapı açacağız, sağlık turizmini Yozgat’ta en iyi hale getireceğiz. Yakın zamanda hamam çevresinde kazı çalışmaları yapılacak aynı zamanda burada yüzmek isteyenlere de müsaade edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Roma Hamamı’nı görmek için Sarıkaya’ya gelen Melih Meriç ise,”Burada en önemlisi de güncel olarak sağlık için önemli bir tesis burası. Bundan 2 bin yıl önce insanların buraya sağlık için geldiklerini ve burada tedavi olduklarını duymak çok enteresan. Bunun Yozgat’ta olması benim için çok sürpriz oldu doğrusu. O nedenle ben bugün yaşadığım deneyimi herkese tavsiye ediyorum. Herkes şunu bilsin ki şimdiye kadar hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları özel bir şey var Yozgat’ta. Mutlaka kendi seyahat programlarına takvimlerine, burayı da görmeyi, burada bu deneyimi yaşamalarını ben tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA