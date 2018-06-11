YSK seçmen sorgulama: Nerede oy kullanacağım?

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçim için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini kesinleştirdi. 24 Haziran seçimlerine kısa bir zaman kala nerede oy kullanacağını merak edenler seçmen sorgulama işlemlerini merak ediyor.

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar için seçmen sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar belli oldu. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. İşte tüm detaylar…



SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Seçmen Sorgulama uygulamasının “Nerede Oy Kullanacağım” sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz. Yurt dışında ikamet ediyorsanız, Seçmen Sorgulama uygulamasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta: 08.00 – 17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00’a kadar)

24 HAZİRANDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.