Yüksek kredi faizi satışları düşürdü

Konut satışları nisanda yüzde 9.9, ilk 4 ayda ise yüzde 7.5 geriledi. Vergi, tapu harcı, fiyat ve kredi faizi indirimleriyle mayıs ayından itibaren piyasanın canlanması bekleniyor.

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değerinin her geçen gün azalması, kredi faizlerinin yükselmesi konut sektörünü vurmaya devam ediyor. 2017'nin son çeyreğinden bu yana hız kesen gayrimenkul ticareti nisan ayında da bir önceki yıla göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz ay konut satışları yüzde 9.9 geriledi ve yurt genelinde toplam 103 bin 87 ev el değiştirdi. Söz konusu düşüşte, 2014 yılından bu yana en sert daralmayı göstererek bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 seviyesinde gerileyen ipotekli konut satışları etkili oldu.

EN AZ HAKKARİ'DE

Konut kredisi faizlerinin yükselmesi nedeniyle toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27.1'e indi. İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 azalarak 47 bin 534 oldu. Birinci el satışın payı yüzde 46.1 olurken, ikinci el konut satışları ise 11.1 azalarak 55 bin 553'e düştü. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 414 konutla ilk sırada (yüzde 16.9) yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 352 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 6 bin 418 konut satışıyla (yüzde 6.2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

DÖRT AYDA 406 BİN

Türkiye'de yılın ilk dört ayında toplam 406 bin 964 konut el değiştirdi. Geçen yıl söz konusu dönemde satılan konut sayısı 440 bin 226 adet seviyesindeydi. Satılankonutların 186 bin 311 adedi birinci el, 220 bin 653 adedi ise ikinci el konutlardan oluştu. El değiştiren evlerin, 117 bin 292 adedi konut kredisi ile alınırken, 289 bin 672 adedi ise peşin veya senetle satın alındı.

YABANCI 2 BİN 43 KONUT ALDI

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle Türk gayrimenkul piyasasının ucuzlaması yabancılara yapılan konut satışlarını artırdı. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artan yabancıya ev satışı 2 bin 43 adet oldu. Bu alanda ilk sırada 676 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu kenti 475 satışla Antalya, 150 satışla Bursa, 143 satışla Trabzon ve 113 konut satışıyla Yalova izledi. Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 337 konut satın aldı. Nisanda Suudi Arabistan vatandaşları 252, İran vatandaşları 138, Kuveyt vatandaşları 116 ve Rusya vatandaşları 112 konut edindi.