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Yunanistan yeni kurtarma paketi anlaşması imzalamayacak

Yıllardır yazılan acı reçetelerle fakirleşen Yunan halkı için bir dönem kapanıyor. 476 milyar dolar dış borcu olan Yunanistan artık mali yardım almayacak.

Sozcu.com.tr
android-time 17:23 3 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Yunanistan yeni kurtarma paketi anlaşması imzalamayacak
Yıllardır yazılan acı reçetelerle fakirleşen Yunan halkı için bir dönem kapanıyor. 476 milyar dolar dış borcu olan Yunanistan artık mali yardım almayacak.

Avrupa Birliği Komiseri Pierre Moscovici Yunanistan'ın yeni mali yardım almadan kendi ayakları üzerinde durabilecek halde olduğunu söyledi. Moscovici Atina'ya yaptığı ziyarette Başkan Alexis Çipras ile görüştü. Görüşmede Yunanistan'ın yeni bir borç kurtarma paketine ihtiyacı olmadığı belirtildi.

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Moscovici Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada ise, “Yunanistan için normal bir ülke olmanın zamanı geldi. Troika artık ülkeye gelmeyecek. Yeni bir sayfa açıyoruz” açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİNTİ DEVAM

Yunanistan 2019-2020 arasında emekli maaşlarından daha fazla kesinti yapmaya devam edecek. Fakat IMF ve özel kreditörler tarafından Yunanistan için yeni kemer sıkma politikaları önerilmeyecek.

Son güncelleme: android-time 17:2603.07.2018
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