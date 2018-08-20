Yunanistan’ın kurtarma paketi sona erdi

Yunanistan’ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma paketi sona erdi. Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu 2010, 2012 ve 2015 yıllarında Yunanistan’a üç paketle toplamda 289 milyar euro borç vermişti.

Yunanistan, Euro Bölgesi'nden aldığı 3 yıllık ekonomik programını tamamladı. Böylece, Yunanistan hükümetinin 8 yıl sonra ilk kez uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin önü açıldı.

Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı (ESM) Mario Centeno, “Yunanistan, 2010 yılından bu yana ilk kez kendi ayakları üzerinde duruyor. Bu, Yunan halkının olağanüstü çabası, mevcut Yunan hükümeti ile iyi işbirliği ve Avrupalı ortakların desteği sayesinde mümkün oldu” dedi. Bu sürecin beklenenden daha uzun sürdüğünü ifade eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyaç duymadığını ifade etti.

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“YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYOR”

Yunan medyasına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, “Ekonomi, toplum ve ülke bir bütün olarak yeni bir aşamaya geçiyor” dedi. Başbakan Alexis Çipras'ın Salı günü halka sesleneceğini ifade etti.

AB’nin Ekonomi ve Mali İşler Sorumlusu Pierre Moscovici, gerçekliğin hala zor olduğunu ancak kurtarma paketinin tamamlanmasının “tarihi” olduğunu ifade etti.

İHA