Yurt dışı yükümlülükler azaldı ama azalmadı!

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mart ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 1,1 artarak 230,5 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 1,4 azalarak 674,2 milyar dolar oldu. 2017 yılının mart ayında dolar kuru 3.65 TL'idi. Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 2.1 trilyon TL yapıyordu. Bu yıl yükümlülükler 1.4 azalmasına rağmen dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle bu rakam 3.05 trilyon TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, martta 2017 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 artarak 230,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 azalarak 674,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Böylece Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, mart sonu itibarıyla 443,7 milyar dolar açık verdi.

Söz konusu açık, 2017 sonunda 455,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,4 artışla 110,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 azalışla 75,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,3 azalışla 32,7 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 9,4 azalışla 164,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI 176,4 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, martta 2017 sonuna kıyasla yüzde 0,5 azalarak 176,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 4,9 azalışla 49,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,3 düşüşle 29,3 milyar dolar oldu. Hazine’nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,2 artarak 45,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 2,6 artarak 333,2 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 4 artışla 38 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 10,1 yükselişle 14,5 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalışla 93,7 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,1 artışla 112,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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