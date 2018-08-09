Yurttan ekonomi manzaraları-1: Sanayinin kalbi Kocaeli

Türk halkı uzun süredir tecrübe etmediği zor bir ekonomik dönemden geçiyor. Zam haberleri artık hayatımızın alışıldık bir parçası haline geldi. Sozcu.com.tr Türkiye’nin dört bir yanındaki muhabirleriyle Türkiye’nin ekonomik durumunun nabzını tuttu. Bugün sizlere Türkiye'nin vergi rekortmeni ve sanayinin kalbi olan Kocaeli'iyi anlatacağız. Sanayiciler ekonomik durumdan rahatsız. Kentte bir simidin fiyatı ekmeği geçmiş durumda.

Türkiye’nin gözbebeği bir kent Kocaeli… Yetişmiş insan gücü ve sanayide parmakla gösterilen kentlerimizden… Fakat Kocaeli’de işler son zamanlarda istendiği gibi gitmiyor… Öncelikle vatandaşın cebinden başlayalım. Kocaeli'de simide iki hafta önce zam geldi. Doların artışı ile birlikte üretim maliyetleri yükselen üreticilerin önerisiyle 110 gramı 1.25 liraya olan simit, 120 grama çıkarılarak 1.50 TL'ye satılmaya başlandı. Zam öncesinde 1.25 TL'lik fiyatı ile ekmekle aynı fiyata satılan simit, zamlı fiyatıyla ekmekten daha pahalı hale geldi.

BAŞKANLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kocaeli Türkiye'nin vergi rekortmeni bir kenti. Şehrin ismi sanayi ile anılıyor. Kocaeli Ticaret, Gebze Ticaret ve Kocaeli Sanayi odalarının başkanları doların yükselişini ve piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Oda başkanları yetkililerden doların yükselişine karşı bir önlem bekliyor. Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden başkanlar, söz konusu artışın henüz tüketiciye yansıtılmadığını ancak kısa süre içerisinde bunun da gündeme geleceğini, pek çok ürünün zamlanacağını belirtiyor.

BULUT: SICAK PARA DÖNMÜYOR

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “Doların yükselmesi cebinde parası olan insanın parasını dolara yatırmasına sebep oluyor. Sıcak para dönmüyor” diyerek söze başlıyor. Bulut söz konusu ekonomik durumda vatandaşın borçlu olmamasını dilediğini borç ödemenin şu dönemde güç olduğunu vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: Faizler yükseliyor ve bir durgunluk oluşuyor. Tam adıyla bir kriz var diyemeyiz ancak bir sorun var. Şu anda bu duruma hızlı müdahaleler yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Umarım çözüm olur. Bu dönemde insanlarımızın borçlu olmamasını temenni ediyorum. Kocaeli olarak üretimin ve sanayinin başkentiyiz. Olası sorunlardan en çabuk etkilenen biziz. Sorunların çözümü için de en büyük gayreti gösterecek olan yine bizleriz.

ZEYTİNOĞLU: MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMALI

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırması gerektiğine inandığını söylüyor. Zeytinoğlu, “Sanayiciler ithal girdi bağımlılığı nedeniyle maliyet artışı yaşıyor. Bunu da ürün fiyatlarına yansıtması gerekiyor. Ancak bu artış ürün fiyatlarına henüz yansıtılmadı. Dövizde eşikler hızla aşıldı, dolar kurundaki yükselişin devam ederek tarihi zirveyi aşması acil önlem zorunluluğunu ortaya koydu. Merkez Bankası'nın müdahale edip muhtemelen faiz arttırması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, Türk Lirasının değer kazanmasıyla kur yükselişinden kaynaklı maliyet artışlarının da önüne geçilebilecek” diyor.

Türk Lirası'nda istikrar olması gerektiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Ülkemizin dış yatırımcılar açısından tercih edilip, yabancı sermayenin de katkısıyla kurdaki hızlı artışlar veya hızlı düşüşler gibi sıçramalardan etkilenilmesinin önüne geçilebilir. İstikrar derken her şeyde istikrarı düşünmeliyiz. Parada da istikrar olmalı. Dolar, enflasyonun bir puan altında veya üstünde seyrederse bu istikrardır. Ancak görüyoruz ki bir günde yüzde 20'lere varan oynamalar söz konusu. Merkez Bankası özerkliğini göstermeli ve faizleri artırmalı. Türkiye'de orta vade de yüzünü Avrupa'ya ve Avrupalı yatırımcılara dönmeli. Gümrük birliği yeniden tam manasıyla sağlanmalı” diye konuştu.

‘DOLAR TAKSİMETRE GİBİ’

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise dolardaki yükselişi taksimetreye benzeterek şu açıklamayı yaptı: Dolar son günlerde artan bir hızla yükseliyor. Taksimetre gibi… ABD ile yaşanan kriz sonrasında bu artış bekleniyordu. Maalesef 6 lirayı bulabileceğini düşünüyoruz. Belli önlemler almak için yetkililer çabalıyor. Bu çözümler kısa vadede bir kurtuluş haritası sunabilir ancak bizim orta ve uzun vadeli çözümlere de ihtiyacımız var. Dolar olmadan da yaşamayı öğrenmeliyiz. Farklı pazarlara açılabiliriz. Hammaddelerimizi dolar ile değil farklı kurlar üzerinden satın alabiliriz.

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