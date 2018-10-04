Zabıta İstiklal Caddesi’nde mağazaları denetledi

Fiyatları denetleme işi zabıtaya düştü. Zabıta elinde kağıt kalem İstanbul sokaklarında denetim yapıyor. Bugünkü denetim ise İstiklal Caddesi'nde gerçekleşti. Esnaf girdi maddelerinin arttığını ekonomik gidişattan dolayı fiyatlara zam geldiğini söylerken zabıta bunu kontrol etmek için dükkan dükkan geziyor.

Türkiye genelinde denetimler sıklaşırken, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de İstanbul'un en yoğun ve turist çeken caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde denetimlerini artırdı.

Turistlerin uğrak yeri olan mağazalarda bulunan ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler yaşanabilecek fırsatçılığa göz açtırmadı. Bunun yanı sıra ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı.

Türkiye'nin turist çeken prestijli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde denetimlerin artarak sürdürüleceği öğrenildi.

1 AY SÜREDE 2000’E YAKIN ŞİKAYET

Öte yandan İstanbul’da ‘Sivil İhbar Ekibi’ adı altında gönüllü olarak birleşen vatandaşlar fahiş zamları ihbar edebilmek için marketleri gezip, fiyatları karşılaştırdılar ve makul olmayan zamları ihbar ettiler. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede 2000'e yakın şikayette bulundular.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren ekibin lideri aynı zamanda Yeşilay Şişli Şube Başkanı Koray Bozat, böyle bir oluşumu sivil insiyatif adı altında yaklaşık 3-4 hafta önce oluşturduklarını belirterek, “Fahiş artışlarla vatandaşı mağdur eden, özellikle vatandaşın gözüne cebini diken fırsatçılarla ilgili yaklaşık olarak 2000'e yakın şikayette bulunduk.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile birlikte ilçe zabıtalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine şikayetlerde bulunabiliyoruz. Özellikle artış gösteren ürünler nedir diye soracak olursanız, temel ihtiyaç maddelerinden, temizlik, et ve süt ürünleri, meyve sebze olsun yüzde 100’e yüzde 200'e varan artışlar söz konusu” ifadelerini kullandı.

İHA