Zamlar beyaz eşyada pazarı daraltacak

Döviz kurlarındaki artışı fiyatlara yansıtmamak için direnen beyaz eşya devleri, yüzde 5’lik daralma bekliyor. Hakan Bulgurlu, “Artan maliyetleri kademe kademe tüketicilere yansıtmak zorunda kalacağız” dedi

Dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi olan Türkiye'nin dev markaları ile çıkarma yaptığı Tüketici Elektroniği Fuarı IFA 2018'e kur damgasını vurdu. Özellikle hammadde fiyatlarını etkileyen dolar kuru ile piyasada fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çeken Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “Mecburen biz de artan maliyetleri kademe kademe olsa da tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Tüketim düşüşü de bundan kaynaklanacak” diye konuştu.

KURLAR ZORLUYOR

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA'da piyasaya ve gelecek trendlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Bulgurlu, döviz kurlarındaki aşırı oynaklığın işlerini zorlaştırdığını belirtti. Bu dönemde finansal piyasalarda likiditenin sıkıştığını ancak bu durumun kısa süreli olduğunu kaydeden Bulgurlu, Türkiye pazarının bir miktar daralacağını aktardı. Birkaç dönemdir hızlı büyüyen sektörün 2018 sonunda adetsel bazda yüzde 5 daralacağını açıklayan Bulgurlu, şu yorumu yaptı: “Kur ihracat anlamında avantaj sağlıyor. Ancak sanayimizde ithal girdiler olduğu için herkesin beklediği kadar avantaj sağlamıyor. Zaten Arçelik'in iş hacminin yüzde 65'ten fazlası uluslararası işlerden geliyor. Asya'da birçok yeni işimiz var. Filipinler ve Endonezya'da yeni şirketlerimiz var. Bütün bunlar yurtdışı ciromuzun artışına katkı sağlıyor. Uluslararası büyümemiz hızlanarak devam ediyor. Eldeki stoklarımızı ve onların hareketlerini değerlendirip ona göre fiyat artışlarına karar veriyoruz. Şu an belirlediğimiz bir oran yok.”

YENİ PAZAR HEDEFİ

Beko'nun yenilikçi ve akıllı teknolojilerinin global trendler ışığında şekillendiğini belirten Arçelik CEO'su Bulgurlu, “Tüketici iç görülerini ve yeni trendleri temel alarak hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve sağlıklı yaşamı teşvik eden teknolojiler geliştiriyoruz. Beko'nun her yıl tüm dünyada daha fazla tüketici tarafından tercih edilmesinin arkasında da bu inovatif çözümler yatıyor. 2000 yılından bu yana Avrupa'da sektörünün en hızlı büyüyen oyuncusu olan Beko markamız ile önümüzdeki dönemde yeni pazarlara giriş yaparak başarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

ROBOT GİBİ ÇALIŞAN SÜPÜRGE ÜRETECEK

Bulgurlu açıklamalarında teknolojideki gelişmelere de değinerek robotların günlük hayatın bir parçası olacağına işaret etti. Arçelik'te de üretim 4.0 ile üretim teknolojilerine yönelik çalışmalar yaparak robot teknolojilerine ağırlık verdiklerini kaydeden Bulgurlu yeni ürünlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Biz Arçelik olarak sonar teknolojisi ile çalışan ve evin içinde otonom gezen bir elektrikli süpürge üreteceğiz. 2018 IFA'da bu ürünü sergileyeceğiz.”