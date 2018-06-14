Zamlar kapıda

Yılın ilk çeyreğine yüzde 16.2 büyümeyle giren tüketici teknolojisi, ikinci çeyrekte bayramın da etkisiyle yüzde 20’lik büyümeyi gördü. Stoklar nedeniyle ertelenen zamların sonbaharda devreye girmesi bekleniyor.

Son yıllarda ivmesi hızlanan tüketici teknolojisi sektörü, bayram ve Anneler Günü'nün de etkisiyle yüzde 20 oranında büyüdü. Şimdilik stoklar nedeniyle ertelenen fiyat artışlarının ise sonbaharda devreye girmesi bekleniyor. Özellikle akıllı telefon satışlarının etkisiyle yüzde 16.2 büyüyen sektörde, mayıs-haziran döneminde bayramla birlikte karneler Anneler Günü ve Babalar Günü'yle çakışınca piyasadaki yavaşlamanın önüne geçti. Yaz dönemini ortalama yüzde 20 büyümeyle geçirmeye hazırlanan sektörde, bugüne kadar ertelenen zamların yüzde 20'lere dayanan üretici fiyat endeksi ve kur artışlarıyla birlikte sonbaharda raflara yansıyabileceği belirtiliyor.

BABALAR UNUTULUYOR

Özellikle hediye alışverişlerinde öne çıkan elektronik ürün pazarında sektör oyuncularının büyük stoklarla çalıştığına işaret eden Kategori Mağazacıları Derneği ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, karne hediyeleri ile Anneler ve Babalar Günü'nde öne çıkan trendin teknoloji ürünleri olduğunu belirtti. “Bu yıl Anneler Günü çok iyi geçti. Satışlar geçen yılın yüzde 20 üzerinde oldu. Adet olarak da yükseliş var. Geçen aylara kıyasla mutlu mesut bir mayıs ayı oldu bizim için” diyen Gökyıldırım, Anneler Günü'nde mutfak aletleri ve teknolojik ürünlerde artış yaşandığını, karne hediyelerinde ise cep telefonu satışlarının zirve yaptığını kaydetti. Gökyıldırım, Babalar Günü'nde ise tıraş makinesi satışlarının arttığını belirterek, “Babalar günü döneminde satışlar en fazla yüzde 5 artıyor. Babalar çoğunlukla hediyelerini kendilerine alıyor. Anneler günü kadar hatırlanmıyor” diye konuştu.

MAKAS KAPANACAK

Gökyıldırım, yüzde 20'lere dayanan üretici fiyat endeksi ile yüzde12.15'te kalan tüketici fiyat endeksi arasındaki makasa da işaret ederek, kur farkı ile birlikte enflasyon makasının da fiyatlara yansıyacağını kaydetti. “Bizim şöyle bir avantajımız var; 3-4 aylık stoklarla çalışıyoruz. Fiyatları hemen ertesi güne yansıtmayız, 4-5 aya yayarız. ÜFE ve TEFE arasındaki farkın ufak ufak kapanması lazım. Bizim gibi stoklu çalışan var, stoksuz çalışan var. Üretici tarafında da talebini öne alanlar var” yorumunu yapan Gökyıldırım, Türkiye'nin dinamiği sayesinde çarkların döndüğünü ancak fiyat düzeltmesine de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Beyaz eşya daraldı

GFK verilerine göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2'lik bir büyüme performansı ile 13.6 milyar TL ciroya ulaştı. 2018'in ilk çeyreğinde cep telefonu satışlarının büyük rol oynadığı telekom sektörü, 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 29.8 oranında büyüyerek 6.7 milyar TL'lik ciro elde etti. Geçen yıl ÖTV indirimleriyle hızlı büyüme yaşanan beyaz eşya sektöründe ise ilk çeyrekte 2.6 milyar TL'lik ciro ile yüzde 6.5'lik daralma oldu.

Ramazan sepeti büyüttü

Gittigidiyor'un ramazan alışveriş alışkanlıklarına dair 10 bin kullanıcının katılımıyla yaptığı anket bu dönemdeki alışverişlerin profiline ışık tuttu. Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü alışveriş sepetini büyüttüğünü açıklarken, buradaki satışın en büyük etkeni ise misafir ağırlama oldu. Yüzde 42'si normalden daha fazla misafir ağırladığı için alışverişe ağırlık verdiğini belirtirken, yüzde 39'u daha fazla gıda aldığını, yüzde 38'i ise sadece ramazanda satın aldığı ekstra ürünler nedeniyle sepeti büyüttüğünü kaydetti.