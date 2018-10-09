Son dönemde iğneden ipliğe birbiri ardına gelen zamlar memur ve tüketici örgütlerini birleştirdi. Tüketici Hakları Derneği ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu birlikte düzenledikleri toplantıda iktidara, “Zamları geri çekin, maaşları yükseltin, enflasyon farkını aylık ödeyin” çağrısında bulundular.

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık ile Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar'ın ortaklaşa düzenlediği toplantı, sendikanın genel merkez binasında çok sayıda tüketici ve memurun katılımıyla gerçekleştirildi. Mehmet Balık, AKP iktidarının tarihin en büyük ekonomik krizini yaşattığını, üstelik krizin yükünü zamlar yoluyla emekçilere ödetmeye çalıştığını söyledi. Emekçilerin vergi yükü her geçen gün artırılırken işadamları için her gün yeni yeni vergi afları çıkarıldığını ifade eden Balık, iktidara şu çağrıyı yaptı:

“Ülkemizde kamuda çalışan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, AKP iktidarının tutmayan enflasyon beklentileri nedeniyle ekonomik kayba uğramaktadır. Kamu emekçileri her yıl enflasyon mağduru olmakta ya da enflasyon altında inim inim inlemektedir. Toplumun tüm kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi tüm zamların geri çekilmesi ve maaşların insanca yaşam seviyesine getirilmesidir. Döviz kurlarındaki artış ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar memur ve memur emeklisinin yoksulluk sınırında yaşamasına neden olmaktadır. Gelir vergisi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesini, maaşlara gerçekçi enflasyon oranında zam yapılmasını ve enflasyon farkının her ay ödenmesini istiyoruz.”

VERGİYİ KAÇIRANDAN ALIN

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar, yüzde 70'lere varan dolaylı vergiler yüzünden halkın her geçen gün daha da fakirleştiğini söyledi. Vergi ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ile vergi kaçağının yoksulluğun ve işsizliğin en önemli nedeni haline geldiğine işaret eden Çakar, “Biz tüketiciler olarak, en zorunlu ve en yaşamsal mal ve hizmetlerden haksız olarak alınan KDV ve Özel İletişim Vergisi gibi tüketici vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Vergi garibandan, yoksuldan değil, vergisini kaçıran, vergisini ödemeyen sermayedardan alınsın” dedi.