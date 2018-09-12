Zamları yansıtırsak ekonomi durur

Türk Lirası’ndaki değer kaybının hiçbir kâr oranı ile karşılanamayacak noktaya geldiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, zam dalgasına direndiklerini açıkladı.

Dövizin gerçekçi seviyelerde olmadığını ve bu hafta alınacak faiz kararının ardından gerçek rakamlara gelmesini beklediklerini kaydeden perakende sektörünün temsilcileri, bu dönemde eldeki stokları yöneterek zamları çekmecede beklettiklerini açıkladı. Kira başta olmak üzere temel maliyetlerinin döviz üzerinden fiyatlandığını ve kur dalgalanmalarının kontrol edilemez hale geldiğini kaydeden sektör temsilcileri, “Artık bu dolarizasyondan kurtulmamız lazım” mesajını verdi.

GİDERLERİN YÜZDE 40'I KİRA

Perakende Teknolojileri Konferansı öncesinde düzenlenen basın toplantısı ile sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan perakendeciler, toplam maliyetler içinde yüzde 40'a ulaşan kira giderlerine dikkat çekti. Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Başkanı ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, dernek olarak 82 milyar TL'lik ciro ile 165 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. Toplam 6 bin noktada hizmet verdiklerini kaydeden Gökyıldırım, “Giderlerin yüzde 40'ını kiralar oluşturuyor. Ne iş yaparsanız yapın, ne kadar kâr ederseniz edin, bu kadar ciddi bir artışı tolore etmeniz mümkün değil” dedi.

Kira giderleri dışında kredi kartları için planlanan taksit sınırlamasının senetli alışverişe döndüğünü ve ticaretin kayıtdışı ekonomiye kaydığını aktaran Gökyıldırım, özellikle ithal ürünlere gelen vergilerin ise iş hacmini daralttığını dile getirdi.

KMD Başkan Yardımcısı ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise artık döviz üzerinden kiralama anlayışından çıkılması gerektiğini vurguladı. Fiyatlandırmaların tüketiciye ve alım gücüne göre yapıldığını, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında 12 puanlık fark olmasına rağmen bunun piyasaya yansıtılmadığını kaydeden Özpamukçu, “Fiyat artışlarını peyderpey yapmayarak çekmecemizde bekletiyoruz. Biz bu rakamları fiyatlara yansıtırsak ekonomi durur. Kayıtdışı rasyoları Avrupa'nın bir hayli üstünde” değerlendirmesini yaptı.

Satın alma gücü düşüyor

Tekzen CEO'su Murat Gigin, yaşanan ekonomik çalkantının herkse eşit bir biçimde yansımadığına işaret ederek, müşteri sayısı aynı kalmasına rağmen sepet ortalamalarının düştüğünü dile getirdi. Gigin, “Satın alma gücü düşüyor a sınıftan b sınıfa veya a markalı üründen b markalı ürüne bir tercih değişikliği oluyor. Fiyatlar etiketlere yansıdığı zaman bu daha belirgin hale gelecektir” yorumunu yaptı.

Gratis CEO'su Bahadır Özbek de, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmayarak müşteri kaybının önüne geçtiklerini dile getirdi. “Elimizdeki stokları mevcut fiyatlarla devam ettirip zam dalgasını uzak tutmaya çalışıyoruz. Kurlar belli noktaya gelirse zam dalgası gelmeyebilir” diye konuşan Özbek, maliyetlere karşı direndiklerini kaydetti.