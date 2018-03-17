Zarrab cinsel taciz savunmasını yaptı

ABD’de, New York’ta adı açıklanmayan bir hapishanede bulunan Zarrab’ın avukatları, kendisine cinsel taciz suçlamasında bulunan koğuş arkadaşının açtığı davada savunma dilekçesini verdi. Savunmasında Türkiye’yi suçlayan Zarrab, “ABD hükümeti adına tanıklık yapıp, itirafçı oldum, başıma bunlar geldi” mesajı verdi.

Zarrab'ın savunma dilekçesi, yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye sunuldu. 13 Nisan'da görülecek dava öncesinde verilen savunma dilekçesinde, New York'a ilk olarak kaldığı Metropolitan Federal Hapishanesinde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Faouzi Jaber tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

Savunmada Zarrab, hakkındaki iddiaları “hayal ürünü” olarak nitelendirerek, bunun Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada “ABD hükümeti adına tanıklık ettiği” için başına geldiğini öne sürdü. Eski koğuş arkadaşınınbu iddialarla kendisinden “para sızdırmaya çalıştığını” iddia eden Zarrab'ın dilekçesinde “zamanlama manidar” mesajı verildi. Davanın, Atilla davasında tanık olarak kürsüye çıktığında açıldığını vurgulayan Zarrab, aynı dönemde Türk hükümetinin de ülkedeki mal varlıklarına el koyduğuna dilekçesinde yer verdi. Dilekçede, “Türkiye Zarrab’ın itiraflarının neler olabileceğini tahmin ederek, bunu engellemeye çalıştı. Türk hükümeti Zarrab’ı itirafçı olmaktan caydırabilmek için birçok saldırı gerçekleştirdi. Zarrab itibarsızlaştırıldı, cezalandırıldı, birçok çalışanı ve arkadaşları tutuklandı. Zarrab ve akrabalarının mallarına el konuldu” ifadesi dikkat çekti.

Atilla davasında ABD hükümeti adına tanıklık etmesinin kendisi açısından “risk oluşturduğunu” farkında olduğunu da ifade eden Zarrab, itirafçı olması nedeniyle kaldığı cezaevinde bıçaklı saldırıya uğradığını, ölüm tehditleri aldığını, şimdi de cinsel taciz iddiasının ortaya çıktığını vurguladı. Dilekçede, Zarrab'ın ABD hükümeti adına itirafçı olmaya karar vermesinin ardından yaşananlar tarih verilerek anlatıldı. Dilekçeye göre, Zarrab ABD hükümeti adına itirafçı olarak 29 Kasım 2017'de kürsüye çıktı. 1 Aralık'ta Türk hükümeti, Zarrab'ın mal varlığına el koyma kararı aldı. 5 Aralık'ta ise Zarrab'ın yakınlarının mal varlıklarına el koyulması kararı alındı. Ardından da, eski koğuş arkadaşının hakkındaki cinsel taciz suçlaması geldi.

YENİ DAVA, ZARRAB'IN KALDIĞI YERİ ORTAYA ÇIKARDI

Dilekçede, açılan bu yeni cinsel taciz davasının tebligatlarının yapılması gerekçesiyle, Zarrab'ın halen tutuklu bulunduğu hapishanenin neresi olduğunun da ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Zarrab'a cinsel taciz davasının tebligatı, halen bulunduğu New york'taki Westchester bölge hapishanesinde noter kanalıyla yapılmış, bu da kamuoyu açık olan mahkeme dosyalarına yansımıştı.

Zarrab'ın eski koğuş arkadaşı Jaber, mahkemeye verdiği dilekçede, Zarrab'ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu ve tecavüz ettiğini iddia etmişti.