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Zenginler 2018’i sevmedi

'Zenginin malı züğürdün çenesini yorar' derler... Biz de başladık yazmaya... 2018 dünyanın en zengin insanlarının büyük maddi kayıplar verdiği bir yıl oldu. Bloomberg milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 500 insanı 2018'de 511 milyar dolar kaybetti.

Sozcu.com.tr
android-time 11:51
Haberler Ekonomi
Zenginler 2018’i sevmedi
'Zenginin malı züğürdün çenesini yorar' derler... Biz de başladık yazmaya... 2018 dünyanın en zengin insanlarının büyük maddi kayıplar verdiği bir yıl oldu. Bloomberg milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 500 insanı 2018'de 511 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en zengin 500 insanı 2018 yılında küresel endişeler ve ticaret savaşlarının da etkisiyle servetlerinden 511 milyar dolar kaybettiler. Zenginlerin serveti 4.7 trilyon dolara geriledi.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos için 2018 volalite ile dolu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu yıl içerisinde Bezos'un serveti 168 milyar dolara kadar çıktı.

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Bezos bir yılda 69 milyar dolar kazanırken ardından bu serveti 53 milyar dolar eridi. Bezos'un bir yıl içinde serveti net 16 milyar dolar artarken servetinin erdiği dönemlerdeki kaybı Ford'un piyasa değerinden fazla oldu.

Mark Zuckerberg kişisel verilerin kullanımı skandallarının patlamasının ardından dünyanın pek çok yerinde protesto gösterilerinin odağındaki isim oldu. Fotoğraf: Reuters

Mark Zuckerberg kişisel verilerin kullanımı skandallarının patlamasının ardından dünyanın pek çok yerinde protesto gösterilerinin odağındaki isim oldu. Fotoğraf: Reuters

Kişisel verilerin güvenliği alanında kafalarda binlerce soru işareti bırakan Facebook'un genç patronu Mark Zuckerberg için de 2018 iyi bir yıl olarak hatırlanmayacak. Zuckerberg bu yıl 23 milyar dolar kaybetti.

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Asyalı milyarderler toplamda 144 milyar dolar kaybederken Çin'in en zengin insanlarından Wanda Group'un başkanı Wang Jianlin'in serveti 11.1 milyar dolar eridi.
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Ortadoğulu zenginler de zor zamanlardan geçiyor. Muhakkak ki sofralarından kuş sütü eksik olmuyor ama özellikle Prens Selman'ın Suudi Arabistan'da başlattığı operasyonlar sonrası pek çok Suudi'nin serveti eridi. Suudi Arabistan'ın en zengin adamı Prens El Velid Bin Talal 83 gün tutuklu kalmasının ardından 3.4 milyar dolar kaybetti.

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Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan Meksikalı Telekom devi Juan Carlos Slim'in şu anki serveti 54 milyar dolar. Slim dünyanın en zengin 6. İnsanı oldu.

Rus iş insanları da Ukrayna ile olan gerilim ve düşen petrol fiyatlarının etksiyle zorluk yaşıyorlar. Ülkenin en zengin 25 insanının servetinin şu anki değeri 255 milyar dolar.

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Son güncelleme: android-time 12:0822.12.2018
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