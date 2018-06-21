Zeybekci: Soğan ve patates ithalatına müsaade edeceğiz

Ekonomi Bakanı Zeybekci yükselen patates ve soğan fiyatları hakkında, "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz." dedi. Daha önce kırmızı et gibi fiyatı artan ürünlerde de ithalat yoluna gidildi. Ancak atılan bu adımlar fayda sağlamadı, çözüm olmadı. Vatandaş da bu kadar ithalat gıda ürünlerinin fiyatını düşürmeyince 'bakan ithal edelim' yorumunu yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, rekor kıran soğan ve patates fiyatları için çözümü açıkladı: İthalat. NTV’de konuşan Zeybekci, soğan ve patates fiyatları hakkında, “Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye’ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan ve patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de fiyatı artan ürünler karşısında çoğu zaman ilk adım ithalat yapmak oluyor. Bunun en bilinen örneği de kırmızı et. Güney Amerika’dan, Sırbistan’dan kırmızı et alınıyor. Ancak ithalat fiyatları düşürmeye yetmiyor. Vatandaş yine kırmızı ete hasret.

Büyük marketlerde dana haşlamalık etin kilosu 51.95 TL’ye alıcı bulurken dana kuşbaşının kilogram fiyatı 49.95 TL.

Hal böyleyken patates soğan fiyatları konusunda da atılan ilk adımın ithalat olması ‘ne kadar işe yarar?’ sorusunu akıllara getirdi.