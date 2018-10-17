Zeytin üreticisi zor durumda

Bursa İznik'te, zeytin üreticileri ekonomik dalgalanmalar ve zeytin kurdundan dolayı sıkıntılı günler geçiyor. 2 milyon zeytin ağacından yıllık 25 bin ton zeytin üretimi yapılan İznik’te, yıllık üretim yüzde 40 düştü. Devletin fiyatı açıklamamasından dolayı çiftçi tüccarın eline düştü. Kurda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak çiftçinin girdi maliyetleri arttı. Sozcu.com.tr’ye konuşan bir zeytin üreticisi “Geçen yıl 13 TL'ye sattığımız zeytini tüccar, 7-8 TL'ye alıyor. Allah yardımcımız olsun” diyerek konuyu özetledi.

İznik'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava zeytinde erken kararmaya yol açtı. Her yıl Kasım'da yapılan zeytin hasatı, bu yıl Ekim'de başladı. Zeytindeki sap kurdu hastalığı nedeniyle üretim yüzde 40 düştü.

Fiyatlandırma konusunda da sıkıntı yaşayan zeytin üreticisi, geçen yıl 180-190 dane sofralık iri ham zeytin 11-12 TL’den alıcı bulurken, bu yıl fiyat 7-8 TL’ye kadar düştü. Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin hala bir fiyat açıklamaması çiftçileri iyice zora sokuyor.

MARMARABİRLİK FİYAT BELİRLEMEDİ

Konuyla ilgili sozcu.com.tr'ye konuşan İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, Marmarabirlik'in açıldığını ve alımlara başladığını belirterek “Ancak Marmarabirlik fiyat vermedi. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Bu yıl zeytinden para kazanacağım diyen çiftçi yanılır. Çünkü tüccarın elinde hala geçen yıldan kalan zeytin var” dedi.

Zeytinin fiyatlarının geçen yıla oranla çok düşük olduğunu kaydeden Mutlu, “Tüccar zeytini 8 TL’ye hatta bazen 6 TL’ye kadar düşürmekte. 200-250 danenin altın da olan ince zeytini hiç almamakta. Marmarabirlik açıldı ve alımlara başladı ancak fiyat vermedi. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Bu yıl zeytinden para kazanacağım diyen çiftçi yanılır. Çünkü tüccarın elinde hala geçen yıldan kalan zeytin var” şeklinde konuştu.

“ZEYTİN ÜRETİCİSİ PERİŞAN”

Hükümetin yanlış politikalar izlediğini savunan Başkan Vahit Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüccar, daha önce bankalardan yüzde 10 kredi ile para çekip zeytin alıyordu. Bugün yüzde 50’leri bulan faiz artışı nedeniyle elinde ki nakit parayı zeytine değil de faize yatırmayı tercih ediyor. Hükümetin faiz artırımı tüccarı, tüccar da üreticiyi etkiledi. Marmarabirlik'e gelirsek, sanırım piyasayı ölçecek. Geçen yılın arz ve talebi üzerinde duracak. Bura da baş baremin yüksek açıklanması önemli değil. 12-14 TL yapsın önemli değil ki, 180-190 dane olan iri zeytin ova da şuan yok. Ortalama zeytinin 250-300 dane ince zeytinden oluşacak. Birlik bunu göz önüne alarak fiyat açıklamalı. Kısacası bugün zeytin üreticisi perişan”

“İRİ ZEYTİNİ KOOPERATİFE VERSİNLER”

Henüz fiyat açıklamayan İznik Marmarabirlik Kooperatif Başkanı Ali Bulut, zeytin üreticisine “En çok ihtiyacımız olan iri daneli zeytini mutlaka Marmarabirlik'e teslim etmeleri en doğrusu olacaktır” çağrısında bulundu.

Bulut yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İznik Kooperatifi olarak geçtiğimiz yıl 8.300 ton ürün alımı yapıldı. 2018-2019 kampanya döneminde de yüzde 50 artış ile 12 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanları değerlendirildiğinde yaklaşık 1.060 ortağımızın 5 yıllık ortalamaları 500 kg civarında olmasına rağmen, yüksek, afaki rakamlarla beyan verdiklerini görmekteyiz. Yüksek verilen fazla beyanlar doğru planlama yapmasına da engel oluşturmaktadır. Ayrıca ortaklarımızın Kooperatifin geleceğini düşünerek en çok ihtiyacımız olan iri daneli zeytini mutlaka teslim etmeleri en doğrusu olacaktır”

“ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN”

Zeytin tarlasında konuştuğumuz zeytin üreticisi Feruzan Cengiz, üreticinin durumunun hiç iyi olmadığını söyleyerek, “Allah yardımcımız olsun. İşimiz çok zor. Durumlar hiç iyi değil” diyerek zeytin üreticisinin durumunu özetledi. Cengiz, geçen yıl 13 TL’ye sattığımız zeytini tüccar, 7-8 TL’ye alıyor diyerek “İnce zeytini de alan yok. Tüccar düşük faizle kredi alıp zeytine yükleniyordu bu yıl yükselen faizler nedeniyle para kredi alamadı. Bu da arz ve talebi bitirdi. Bu şartlar da işçi parası nasıl verilir bilmiyoruz. Bir de çok enteresandır zeytinin sapı kuruyor ve dökülüyor. İlaçların bunda büyük etkisi olabileceğini de düşünüyoruz” şeklinde dert yandı.

“ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK DENİLDİ AMA…”

Sayılı zeytin üreticilerinden birisi olan Marmarabirlik’in kendilerini ezdiğini savunan Feruzan Cengiz, zeytin üretimi konusunda devlet politikasının olması gerektiğini söyleyerek, “Çiftçiye yüzde 1,5 destek verilecek dendi onu da yapmadılar” dedi.