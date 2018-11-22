Zeytinin fiyatı 8 liradan 3 liraya düştü… Zeytin üreticisi perişan!

Türkiye’de zeytin üretiminin büyük bir çoğunluğunun karşılandığı Mut ilçesinden zeytin fiyatlarının 8 liradan 3 liraya kadar düşmesi nedeniyle, çiftçiler bu yıl oldukça zor günler yaşıyor. Zeytin üreticilerinin zarar ettiğini belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, “Zeytin fiyatlarının ülkedeki büyük firmalar belirliyor. Fiyatların geçen yılara oranla yarı yarıya düşmesi çiftçileri çok kötü bir duruma soktu ve masraflarını karşılayamaz oldular” dedi. İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı ise çiftçilerin sorunlarını TBMM'ye taşıdı.

Mersin’in Mut ilçesi zeytincilikte Akdeniz Bölgesi'nde birinci, Türkiye'de ise ikinci sırada yer alıyor. İlçe halkının büyük bir çoğunluğunun geçimini zeytinle sağlıyor.

Sofralık zeytinin ülkedeki önemli tedarikçiler, zeytinleri Mut ilçesinde alıyor. Geçtiğimiz yıl sofralık zeytin 8 liradan 3 liraya, zeytinyağlık ise 18 liradan 11 liraya kadar düşmesi çiftçileri hayal kırıklığına uğrattı. Zeytinin önceki yılarla göre de bu yılları artmasının etkisiyle de üreticinin ürününü satmakta zorluk yaşadığı belirtirken, Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, “Fabrikalar yoğun bir doygunluk yaşanıyor. Çiftçilerimiz 3 liradan satılan zeytinlerden tamamen zarar ediyor. Üreticiler masraflarını bile karşılamıyor. Birçok üreticinin zeytini dalında çürüyor. Çiftçinin durumu çok kötü” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİN FİYATLARINI BÜYÜK FİRMALAR BELİRLİYOR”

Zeytin fiyatlarını büyük firmaların belirlediğini öne süren Kar, “Zeytin üreticileriyle ilgili çalışmalarımız var. Kooperatif kurarak, piyasaya uygun bir şekilde üretici artık fiyat belirleyecek. Hatta oda olarak zeytinyağı üretimi konusunda çalışmalarımızda mevcuttur” dedi.

Öte yandan, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mut'ta zeytin üreticiliği yapan çiftçilerin sorunları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı tarafından cevaplandırılması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.