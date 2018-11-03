Ziraat Bankası bedelli ödemelerini hafta sonu da alacak

Ziraat Bankası, bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da almaya devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı ise şubelerin hafta sonu da çalışacağını açıkladı. Fakat iki yazılı metin de de açık açık 4 Kasım Pazar gününe kadar bedelli başvurusunun yapılacağı ifade edilmedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek. Bugün ve yarın açık olacak şubeler “www.ziraatbank.com.tr” internet sitesinden öğrenilebilecek.

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamada şubelerde hafta sonu da mesainin devam edeceği bilgisi verildi ama başvuruyla ilgili açık bir ifade kullanılmadı. İşte MSB’nin bedelli başvurusu açıklaması: Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018’in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.

AA-SOZCU.COM.TR