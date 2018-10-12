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Ziraat Bankası ile PÜİS arasında protokol imzalandı

Ziraat Bankası ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına  ilişkin bir protokol imzalandı. Protokole göre Ziraat Bankası, PÜİS  üyesi akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları  nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları  üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar  Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat  Bankası ile imzaladı. Akaryakıt bayilerinin ödediği komisyon yüzde 1.85'e indirildi.  

android-time 12:34 12 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Ziraat Bankası ile PÜİS arasında protokol imzalandı
Ziraat Bankası ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına  ilişkin bir protokol imzalandı. Protokole göre Ziraat Bankası, PÜİS  üyesi akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları  nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları  üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar  Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat  Bankası ile imzaladı. Akaryakıt bayilerinin ödediği komisyon yüzde 1.85'e indirildi.  

Protokol uyarınca Ziraat Bankası, PÜİS üyesi olan akaryakıt  bayilerine özel oranlar uygulayacak. Bayilerin bu özel oranlardan  faydalanabilmeleri için PÜİS’ten alacakları kaşeli imzalı bir yazı ile  Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

YÜZDE 60’INDAN FAZLASI KREDİ KARTIYLA YAPILIYOR

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş,  “Akaryakıt istasyonlarındaki satışların yüzde 60’ından fazlası kredi  kartları ile yapılıyor. Kredi kartı komisyonları yüzde 3’lere dayanmış  durumda. Dolayısıyla kredi kartıyla yapılan satışların bayilerimize  maliyeti yüzde 3. Bayilerimizin kar payının brüt yüzde 5 olduğu göz  önüne alındığında, kredi kartı komisyonlarının bayiler için ne kadar  büyük bir yük olduğu ortaya çıkar. Bayilerimizin üzerinde önemli bir  finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için  Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme  gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile  imzaladık. Diğer kamu bankaları ve özel bankalar ile görüşmelerimiz  devam ediyor. Ziraat Bankasına sektörümüze verdiği destekten dolayı  şükranlarımı sunuyorum. Bankanın uygulayacağı bu komisyonlar,  akaryakıt bayilerini bir nebze olsun rahatlatacak. 15 Ekim 2018  tarihinde başlayacak olan Ziraat Bankası’nın uygulamasından  faydalanmak isteyen akaryakıt bayileri, Genel Merkezimizden veya yurt  genelinde bulunan 15 Şubemizden bilgi alabilir.  Ziraat Bankası’nın bizlere verdiği desteğin, diğer bankalar için  de örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 12:3912.10.2018
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