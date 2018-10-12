Ziraat Bankası ile PÜİS arasında protokol imzalandı

Ziraat Bankası ile PÜİS arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin bir protokol imzalandı. Protokole göre Ziraat Bankası, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Son zamanlarda yüzde 3'lere ulaşan kredi kartı komisyonları nedeniyle akaryakıt bayilerinin finansman sıkıntısı yaşamaları üzerine, bayilere özel komisyon uygulanması için Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile görüşen PÜİS, ilk protokolü Ziraat Bankası ile imzaladı. Akaryakıt bayilerinin ödediği komisyon yüzde 1.85'e indirildi.

Protokol uyarınca Ziraat Bankası, PÜİS üyesi olan akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Bayilerin bu özel oranlardan faydalanabilmeleri için PÜİS’ten alacakları kaşeli imzalı bir yazı ile Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

YÜZDE 60’INDAN FAZLASI KREDİ KARTIYLA YAPILIYOR

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, “Akaryakıt istasyonlarındaki satışların yüzde 60’ından fazlası kredi kartları ile yapılıyor. Kredi kartı komisyonları yüzde 3’lere dayanmış durumda. Dolayısıyla kredi kartıyla yapılan satışların bayilerimize maliyeti yüzde 3. Bayilerimizin kar payının brüt yüzde 5 olduğu göz önüne alındığında, kredi kartı komisyonlarının bayiler için ne kadar büyük bir yük olduğu ortaya çıkar. Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kamu bankaları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. Diğer kamu bankaları ve özel bankalar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ziraat Bankasına sektörümüze verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bankanın uygulayacağı bu komisyonlar, akaryakıt bayilerini bir nebze olsun rahatlatacak. 15 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan Ziraat Bankası’nın uygulamasından faydalanmak isteyen akaryakıt bayileri, Genel Merkezimizden veya yurt genelinde bulunan 15 Şubemizden bilgi alabilir. Ziraat Bankası’nın bizlere verdiği desteğin, diğer bankalar için de örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.