Üç bankadan yeni konut faizleri

Ziraat Bankası ve Halkbank 10 yıllık konut kredisinde aylık kredi faizini 0.98'e indirdi. Faiz 500 bin TL'ye kadar olan krediler için geçerli olacak. Hali hazırdaki krediler ise yeni faiz oranı üzerinden yapılandırılamayacak. Öte yandan Şekerbank da 60 aya varan vadelerde uygulanacak konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.98'e indirdi.

Sozcu.com.tr okurları için söz konusu vadelerle kredi geri ödemelerini hesapladı:

Tutar Faiz Oranı Vade (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Tutar (TL) 100.000 TL 0.98% 120 1.420,87 170.504,34 250.000 TL 0.98% 120 3.552,17 426.261,38 500.000 TL 0.98% 120 7.104,35 852.521,72

Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranlarını indirdi. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Konut sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülkemiz için önemli sektörlerden biri olagelmiştir. Bu çerçevede, Bankamız gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir.”

HALKBANK DA İNDİRDİ

Ziraat Bankasının ardından bir hamle de Halkbank’dan geldi. Halkbank 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98’e indirdi.

ŞEKERBANK DA İNDİRDİ

Ziraat Bankası ve Halkbank’tan sonra Şekerbank da 60 aya varan vadelerde uygulanacak konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.98’e indirdi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500,000 TL’ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98’e çekti” denildi.

Açıklamada faiz oranlarının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

SEKTÖR OLUMLU KARŞILADI

Konut kredilerinde yapılan indirim sektör tarafından olumlu karşılandı. KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL'lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış olduğunu belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Konut kredi faiz oranlarının 0,98'e çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL'lik doğal indirim yapılmış oldu.” dedi.

“KUŞKUSUZ SATIŞLAR ARTAR”

Seçim öncesi alınan tedbirlerin söktörün yüzünü güldürdüğünü söyleyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise, “KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.98’e düşürüleceği açıklaması, konut satışlarını kuşkusuz artıracak.” dedi.

“STOKLAR ÖNGÖRÜLENDEN HIZLI ERİR”



Konut kredi faiz oranının yüzde 0,98'e indirilmesi ve KDV, Tapu harcı indirimleri konut sektörü açısından sevindirici olduğunu belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Nitekim halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda. Toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Açıklanan teşvikler ve kamu bankaları ile başlayan destek ile stokları öngörülenden daha hızlı erir.” açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Geçen pazartesi günü Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım Ziraat Bankası'nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Genel Kurul'un ardından Başbakan ile bir araya gelen bankacıların konuyla ilgili detayları görüştüğü belirtilmişti.

Yıldırım, “Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stokunu azaltmak için kampanya başlatacak. Böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.