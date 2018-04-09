Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Türkiye'de zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hayata geçirildi. 45 yaşın altındaki tüm çalışanların maaşlarından kesilecek BES primleri hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan vatandaşların akıllarına takılan, yanıt aradığı pek çok soru var. Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel Emeklilik şartları nelerdir? Kimleri kapsıyor? bireysel emeklilik hesaplama ve sorgulama hakkında bütün detaylar burada...

BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir. Devletin katkı payı % 25 olan BES’te sistemde kalınması halinde 100 TL ilave devlet katkısının da sağlanacağı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında merak edilenlerle ilgili haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz…

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışanların, çalışma hayatları süresince kazançlarının bir kısmını biriktirerek emekli olmalarının ardından mevcut refah seviyesinin korunmasının amaçlandığı, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir. Gönüllü katılım esasına dayanan bir sistem olmakla birlikte, Türkiye’de yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneği sunuluyor;

– Birikimlerinizi toplu olarak alabiliyorsunuz.

– Tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak.

– Veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

ZORUNLU BES KİMLERİ KAPSIYOR?

45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır.

BES’TE MAAŞLARDAN NE KADAR KESİLECEK?

Otomatik katılım olarak uygulanacak BES sistemine katımlar iş verenler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Ancak isteyenler daha fazla kesinti yapılmasını da talep edebilmektedir. Üst sınırla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sistemde kalınması durumunda her ay katkı paylarına devlet % 25 oranında katkıda bulunacaktır.

Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kesintiler ise en düşük 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.

Aylık prime esas kazancınız, 3 bin liraysa, maaşınızdan aylık 90 lira kesilecek. 4 bin 500 liraysa, aylık 135 lira kesinti yapılacak. 5 bin liraysa, 150 lira kesilecek.

BES’TE ÇALIŞANLARIN KAZANCI NE KADAR OLACAK?

Ayda 50 lira kesilecek olanlardan (Asgari ücretliler) yılda 600 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte bir kereye mahsus 1000 lira devlet desteği verilecek. Her ay yüzde 25’ten toplam 150 devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 1750 TL olacak.

Ayda 100 lira kesilecek olanlardan, yılda 1200 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 300 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 2 bin 500 TL olacak.

Ayda 200 lira kesilecek olanlardan, yılda 2400 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 600 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 4 bin TL olacak.

Ayda 300 lira kesilecek olanlardan, yılda 3 bin 600 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 900 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 5 bin 500 TL olacak.

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BES’TEN ÇIKIŞ YA DA CAYMA HAKKI!

Bireysel Emeklilik Sistemine giren çalışanların iki ay içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma durumunda her hangi bir maddi kayıp yaşanmaz. Sistemden çıkan çalışanlara 10 iş günü içerisinde yatırdıkları katkı payları iade edilmektedir. Ancak ilk 3 yıl içerisinde zorunlu BES’ten vazgeçilmesi durumunda devlet katkısını almak mümkün değildir.

Cayma hakkı bir başkasına veya işverene devredilemiyor.

OTOMATİK BES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

– Çalışan sayısı 1.000 ve üzeri olan şirketler; 1 Ocak 2017

– Çalışan sayısı 250-999 arasında olan şirketler; 1 Nisan 2017

– Çalışan sayısı 100-249 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2017

– Çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2018

– Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2018

– Çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2019

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