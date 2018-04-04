Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 50 milyon kişinin kişisel bilgilerinin üçüncü parti şirketlerle paylaşıldığının ortaya çıkması ile patlak veren skandal hakkında 11 Nisan'da ifade verecek.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in kişisel veri skandalı hakkında 11 Nisan ‘da ifade vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon’a ait olan Cambrigde Analytica isimli bir şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel everilerini seçim kampanyasında kullandığının ortaya çıkması ABD’de büyük bir skandalı ortaya çıkarmıştı.

Facebook patronu Mark Zuckerberg konu hakkında uzun süre sessizliğini korumuş ve daha sonra yaptığı açıklamada “Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

REUTERS