368 milyonluk arazi ‘Mola Güranı Parkı’ olacak

İBB, kamuoyunda tepkiyle karşılanan 368 milyon liraya satın aldığı Vatan Caddesi’nde lunapark arazisi olarak bilinen 6 dönümlük alanın üstüne Molla Gürani Parkı ve cami, altına otopark yapma kararı aldı. CHP; “Bu karar ile İBB’nin uğradığı zarar aklanmış oluyor. FETÖ’nün ekmeğine yağ sürenlerin aklanmasına da neden olacak bu kararı, açtığımız dava sonuçlanana kadar erteleyin” diyerek karşı çıktı.

Tartışmaların odağındaki Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan ve lunapark arazisi olarak bilinen 6 bin 400 metrekarelik alan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ sanığı damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ortak işlere imza atan Metal Yapı Konut tarafından 2012 yılında 33 milyon 391 bin 659 liraya satın alındı. Arazinin planı İBB tarafından 5 katlı otel ve konut projesi için değiştirildi. Ardından Metal Yapı Konut, tartışmalı araziyi 2016 yılının sonunda İstanbul Büyük­şehir Belediyesi’ne 368 milyon 923 bin 876 lira + KDV bedelle sattı.

MOLLA GÜRANİ PARKI FİKİR PROJESİ HAZIRLANDI

Mülkiyet durumunun tamamına yakınının kamu eline geçmesiyle İBB Koordinasyon Kurulu, alanın park ve zemin altı otopark ile birlikte cami olarak kullanılmasına karar verdi. Bu karar gereği İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından “Molla Gürani Parkı Fikir Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında yer alan fonksiyonların karşılanabilmesi için 5 Mart 2018 tarihinde İBB'ye imar planı değişikliği yapılması talebi ile başvuruldu.

“DEĞER KAYBINA UĞRAR” UYARISI

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İBB Emlak Müdürlüğü, arazinin 16 Şubat 2017'de İBB adına tescil edildiğini açıkladı. Alana ilişkin plan çalışmasında mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların değer kaybına uğramaması ve gelir arttırıcı niteliğin ön planda tutularak değerlendirilmesi istendi. Ancak yapı adasına park, cami ve zemin altı otopark fonksiyonları getirilmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile uygun görüldü. 13 Nisan tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile alınan karara göre araziye; park ve zemin altı otopark ile birlikte Adnan Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camisi’nin benzeri inşa edilecek.

DAVAYI BEKLEYİN

CHP'nin muhalefet ettiği plan değişikliğinin oylanması sırasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, bu arsanın fahiş fiyatla alınmasının FETÖ'ye para aktarma anlamına gelmesi nedeniyle konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlattı. Şimdi bu arazinin yeşil alan ilan edildiğini belirten Gülsever “CHP grubu olarak İstanbul’un neresinde bir yeşil alan yapılmak isteniyorsa hep destek verdik bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Ancak konuştuğumuz yer ciddi şekilde toplumu rahatsız edecek bir alış-satışa neden olmuştur. Arsanın eski sahibi şu anda tutuklu ve cezaevinde. İBB olarak bu alan üzerinde yapacağınız imar tasarrufunda oradaki alış verişi, belediyemizin uğradığı zararı ve ekonomik kayıpları aklamış olacağız. Önerimiz, bu dava sonuçlanana kadar ve belediyemizin uğratıldığı zarar, halkın parasının çarçur edilerek birilerine peşkeş çekilmesi ile ortaya çıkan zarar tekrar halka dönene kadar hiçbir şekilde burada en ufak bir imar değişikliği yapılmamalıdır. Mevcut imar planı da asla uygulanmamalıdır. Ne zaman bu dava sonuçlanır o zaman hep beraber yeşil alan yaparız” dedi.

FETÖ'NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRENLERİ AKLAMAYIN

Gülsever AKP grubuna “Şu anda yaptığınız iş, FETÖ'nün ekmeğine yağ sürenlerin ona payanda olanların aklanması anlamına gelir” diye seslendi. Gülsever, ahlaki bulmadıkları, daha önce Türkiye'nin başına bela açmış FETÖ anlayışının aklanmasını istemedikleri için karara ret oyu verdiklerini söyledi. AKP Grup Başkanvekili Yardımcısı Murat Türkyılmaz da “Ertuğrul beyin söylediği kişisel kanaati. Bu arazinin yeşil alan olarak halkın istifadesine sunulması daha doğru” dedi.