46 Türk müteahhitlik firması en büyükler listesinde

Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, müteahhitlik firması sayısını ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017 yılında listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı.

ENR'ın hazırladığı analizdeki veriler, geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden biri olarak durgun seyreden uluslararası inşaat sektöründe ivmenin yeniden yukarıya döndüğünü ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü; 2017 yılında %3.1 artış göstererek 482 milyar dolar oldu. Pazar, 2013 yılında 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste %4.1 oranında azalarak 2015 yılında 501 milyar dolara gerilemiş; 2016 yılında ise %6.4 daralmayla 468 milyar dolar olmuştu.

ENR'ın “Pazarda Geriye Dönüş Başladı” başlıklı bülteninde düşen petrol fiyatları ve politik belirsizliklerin etkisiyle son birkaç yıldır durgun bir performans sergileyen küresel inşaat sektöründe büyüme yönünde gelişme gözlendiği, ancak ulusal ve bölgesel zorluklar ile ticaret savaşına dönük endişelerin firmaları temkinli davranmaya ittiği ifade edildi.

Bültende ayrıca, Türk firmaları tarafından döviz kurundaki değişimlerin nakit akışı üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönem için endişe yarattığının dile getirildiği, ENR tarafından ise, Türkiye, Venezuela, Arjantin ve İran için bu kaygılara enflasyonun da eklendiği belirtildi.

Türk müteahhitler yerini korudu

Uluslararası müteahhitlik pazarının yönünü yeniden yukarıya çevirdiği 2017 yılında Türkiye performansını büyük ölçüde koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer alırken pazar payında bir miktar düşüş yaşadı. Küresel inşaat sektöründe son yıllardaki küçülmeye rağmen ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2016 yılında 40'tan 46'ya yükselmişti. Bu sayı 2017 yılında değişmedi. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013 yılında %3.8 iken 2014 yılında %4.3, 2015 yılında %4.6, 2016 yılında %5.5 olmuştu. 2017 yılında ise bu oran %4.8 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da %9.1'den %9.7'ye yükselirken, Asya'da %7'den %4'e geriledi. Afrika'da %5.1'lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa'da bu oran %6.5'ten %6.8'e yükseldi.

“Çin'in ardından ikinciliği koruyoruz''

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Tüm dünyada referans olarak kabul gören devler liginde aralarından 43'ü Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan toplam 46 firma ile küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen yerimizi korumanın, Çin'den sonra ikinci sırada yer almanın gururunu yaşamaktayız.

Sektörümüzün bu yılın ilk yarısında da yurtdışında gösterdiği yeni iş tutarında 9.2 milyar dolarlık performans ümit vericidir. Firmalarımızın yurtdışındaki performanslarının geçmiş yıllardaki seyri izlendiğinde, yeni projelerde en yüksek değere 2012 – 2015 döneminde yıllık 25 – 30 milyar dolar ile ulaşıldığı görülmektedir. Ancak bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisi ile bu rakam, 2016 – 2017 döneminde 14 – 15 milyar dolar bandına inmiştir.

Önümüzdeki dönemde, belirgin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecektir. Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da gözönüne alındığında, 2018 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir.

Birliğimiz öncülüğünde, yurtiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider “Türk Müteahhitliği” markasını oluşturarak; Türk müteahhitlerinin uluslararası pazardan aldıkları payın 2030'larda %7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimizdir.''