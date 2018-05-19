Akfen’den paylaşımlı ofis yatırımı

Dünyada 1.7 milyon kişinin kullandığı ve son yıllarda önemli bir gayrimenkul trendi olarak öne çıkan paylaşımlı ofislerin (co-working spaces) sayısı her yıl çift haneli olarak artarken, Türkiye’de bazı yatırımcılar da gelişen talepler doğrultusunda bu alanları farklılaştırma yoluna gidiyorlar.

İstanbul'da hayata geçirilen Levent Loft projesinin giriş katında 2 milyon liralık yatırımla yerini alan 500 metrekarelik Loft Station, yeni tarz paylaşımlı ofislerin son örneği olarak hizmet vermeye başladı.

İstanbul'un merkezinde son teknoloji ile donatılmış toplantı odaları ve paylaşımlı ofisleri için günlük ya da saatlik kiralama sistemi ile hayata geçirilen Loft Station'da bu alanlara yönelik hizmet verecek restoran ve kahve dükkanı da aynı çatı altında buluşturuldu.

HEM EKONOMİK HEM DE ESNEK ÇALIŞMA ORTAMI

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, başta sadece Levent Loft'taki ofislere hizmet vermesi için tasarladıkları alanların kısa sürede bina dışından da ilgi gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine toplantı odaları ve çalışma alanlarını dışarıdan gelen taleplere de cevap verebilecek hale getirdiklerini anlatan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti:

“Son yıllarda alanını hızla artıran paylaşımlı ofis kavramını farklı bir yönden yakalamak istedik. İstanbul'un merkezinde rahat ve modern çalışma alanına sahip Loft Station'u sadece bağımsız çalışanlar ve küçük çaplı girişim sahipleri değil, büyük çaplı şirketlerin çalışanları da tercih ediyor. Türkiye'deki örnekler daha çok genç çalışan ve öğrencilere yönelik olsa da, biz hem yemek hizmeti hem de son teknolojinin üzerine kattığımız şıklık ile kurumsal şirketlere de hitap ediyoruz.”

Paylaşımlı ofislerin kiralanması durumunun hem ekonomik hem de esnek çalışma ortamı nedeniyle sıkça tercih edildiğinin altını çizen Pelin Akın Özalp, çalışma alanları kadar sosyalleşme alanlarına da yer verilen Loft Station'un modern tasarımıyla ilgi gördüğünü kaydetti.

OFİSİN ORTASINA MUTFAK KURDU

Pelin Akın Özalp, paylaşımlı ofislerin tam ortasında Loft Mutfak adını verdikleri bir restoran ve kahve zinciri Cup of Joy'un bir şubesini hayata geçirdiklerini anlatarak, “Diğer ofis uygulamalarında ikramlar kahve, sandviç ve kurabiyeden öteye geçmiyor. Biz de gelen talep üzerine misafirlerimize Türkiye'de hızla etki alanını genişleten sağlıklı yemek kültürünü destekleyecek şekilde organik, mevsim sebze ve meyvelerinden oluşan ev yemeklerini sunuyoruz. Kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinde toplantı odaları ve masalara servis yapıyoruz” diye konuştu.

DİĞER LOFTLARA DA UYGULAYACAK

Loft Station'un geçen 3 aylık dönemde doğru bir model olarak hem talep gördüğünü hem de kendisini kanıtladığını anlatan Pelin Akın Özalp, “Buradan hareketle gelecek dönemde diğer Loft projelerinde de aynı yapıyı hayata geçirmeye karar verdik. Ankara'daki İncek Loft ve Bulvar Loft konut projelerimiz içlerinde önemli nüfusu barındıran yapılar olarak öne çıkıyorlar. Bu projelerde de Loft Station modelimizi uygulamak istiyoruz” dedi.

TEKNOLOJİK YATIRIM ÖNEMLİ YER TUTTU

Özalp, Loft Station'daki yatırımın önemli kısmını teknolojik altyapının oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda alanlarımızı kullananlara son yenilikleri sunmak için otomatik not alan, bunları hızlıca paylaşabilen yazı tahtaları yerleştirdik. Bunlar aynı zamanda misafirlerimize uluslararası görüşmeler ve video konferanslar düzenlenebilecek çapta yetkinlikler sunuyor” ifadelerini kullandı.