Akiş GYO Londra’ya açıldı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), yurtdışına açılım stratejisi kapsamında ilk yatırımını Londra’da gerçekleştirecek.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışına açılıyor. Akiş GYO varlık çeşitliliğini artırmak adına ilk yurtdışı yatırımı olarak Londra'nın ana ticaret merkezine yakın Aldgate Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan projeye ortak olacak. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy yeni yatırım kararıyla ilgili olarak, “Geçtiğimiz ay tamamladığımız hisse satışı sonrası güçlenen mali yapımızla uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeye başlamaya karar verdik. Türkiye'yi global arenada temsil etmek üzere yola çıkıyoruz” dedi.

İlk proje Londra'nın ticaret merkezine yakın Aldgate bölgesinde olacak

“Türkiye'de belli büyüklüğe ulaştık” diye Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: Artık özellikle Avrupa'daki yatırım fırsatlarını titizlikle inceliyoruz. Yurtdışında ilk yatırımımız konut alanında olacak olsa da kendimizi dar kapsamla sınırlamıyoruz. Bizim için de çok büyük riskler almadan test edeceğimiz bu ilk yatırım önemli bir tecrübe olacak. Londra'nın ana ticaret merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta olan Aldgate bölgesinde yatırım yapacağız. Gelişime açık ve talebin yüksek olduğu bir lokasyon. Konut fiyatları Londra ortalamasının hatırı sayılır derecede üstünde artıyor. Bölgede, özellikle son beş yılda gerek ofis gerekse konut yatırım ve talebi artıyor. Öyle ki geçen yıl satılan konutların yarısı tamamen beş yıl önce var olmayan yeni projelerden yapıldı. Yerli büyük geliştiricilerin projelerinin olduğu bir lokasyonda yer alacak olmak bizi heyecanlandırıyor” dedi.

Amacımız; elde ettiğimiz gelirler ile kâr payı dağıtmak

Durusoy, “Gayrimenkul sektörü özelinde yatırım ve finansman anlamında her türlü fırsatları titizlikle inceliyoruz. Marka değerimize ve finansal yapımızın sürdürülebilirliğine değer katacak her türlü projede yer alabiliriz. Amacımız, yurtiçi ve yurtdışından sağladığımız gelirleri bundan önce olduğu gibi yatırımcılarımıza kâr payı olarak dağıtarak hem yerli yatırımcıların dünyadaki gayrimenkul getirisinden faydalanmasını sağlamak hem de Türkiye'de global tanımına uygun faaliyet gösteren tek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü ivmelendirerek sürdürmektir” diye konuştu.