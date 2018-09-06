Ankara’da konut kira fiyatları ne durumda?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’da üniversite okuyacak öğrenciler ve aileleri kiralık daire arayışına girdi. Peki Ankara’nın öne çıkan ilçelerinde kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte Zingat.com Bölge Raporu 2018 Ağustos ayı verilerine göre, Ankara’da üniversitelerin yer aldığı 5 ilçede kira fiyatları:

Altındağ

Altındağ, üniversite yerleşkesinin olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Altındağ'da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı minimum 539 TL, maksimum 899 TL arasında belirtiliyor. İlçede ortalama kira fiyatı ise 719 TL olarak ölçümleniyor.

Çankaya

Başkent Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, şehrin merkezi ilçesi olarak dikkat çekiyor. İlçede memur ve üniversite öğrenci sayısının fazla olması kiralık daire talebini artırıyor. Çankaya kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare konutlar için 854 TL ile 1.424 TL arasında değişirken, ortalama kira fiyatı 1.139 TL olarak gösteriliyor.

Etimesgut

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, birden fazla üniversitenin yer alması Etimesgut'ta kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için, en düşük 646 TL, en yüksek 1.076 TL olarak ölçümleniyor. Bölgede ortalama kira fiyatı bu yıl yükseliş kaydederek 861 TL seviyesine geldi.

Gölbaşı

Bölgede üniversite kampüsünün bulunması kiralık daire talebini hızlandıran etkenlerin başında geliyor. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Gölbaşı kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için minimum 745 TL, maksimum 1.241 TL aralığında değişiklik gösterirken, ilçede ortalama kira fiyatı 993 TL olarak belirlendi.

Keçiören

Şehrin merkezi ilçelerinden Keçiören, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerden. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Keçiören kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için, 493 TL ile 821 TL arasında belirtiliyor. Ankara'nın en kalabalık ikinci ilçesi Keçiören'de ortalama kira fiyatı ise 657 TL'yi gördü.

Kaynak: Zingat