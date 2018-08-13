Askeriyeye haber vermeden askeri alandan yol geçirdiler

İBB, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nın sorumluluğunda bulunan parsellere yol ve kavşak yapmaya karar verdi. Milli Savunma Bakanlığı, kendilerinden görüş alınmadan yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesini istedi ancak İBB geri adım atmadı. Askeri araziden yol ve kavşak projesi yapılmasının önünde engel kalmadı.

Tuzla D-100 Karayolu-Aydınlı yolu bağlantısı kavşak projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında plan değişikliği yaparak askeri alan olarak tanımlı parsellerin imar durumunu değiştirdi.

Tuzla Piyade Okulu’nun karşısında bulunan çoğunluğu askeri alan kısmen de konut alanında kalan parseller “yol alanı” ilan edildi. Planlar askıya çıktığında Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı değişikliğe itiraz etti. İtiraza ilişkin değerlendirme İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda oya sunuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İPTAL EDİN

Milli Savunma Bakanlığı itiraz yazısında, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nın zimmet ve sorumluluğunda bulunan bakanlığa tahsis edilmiş parseller üzerinden yol ve kavşak projesi planlandığını kaydetti.

Söz konusu proje için Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınmadan planların değiştirildiği ve planların Büyükşehir Belediye Başkanınca 17 Mart 2017 tarihinde onandığı kaydedildi. Bu nedenle yol ve kavşak projesi güzergahındaki parsellerden arazi terki söz konusu olacağından ve bu konuda alınmış herhangi bir izin bulunmadığından plan değişikliğinin iptal edilmesi istendi.

“UYGULAMA SIRASINDA GÖRÜŞ ALACAĞIZ”

İtirazı değerlendiren İBB Planlama Müdürlüğü plan hazırlık aşamasındayken bakanlıktan görüş alınmadığını kabul etti.

Ancak, itiraz edilen plan değişikliğinde “uygulama projesi aşamasında kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır” şeklinde plan notu bulunduğunu kaydetti. Plan değişikliklerinin D-100 Karayolu ve Aydınlı Yolu Caddesi arasındaki mevcut ulaşım yollarının bağlantısına katkı sağlayacağını da belirten müdürlük, itirazın bu doğrultuda değerlendirilmesini önerdi. Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede de Milli Savunma Bakanlığı'nın itirazı uygun görülmedi. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi.