Avrupalı ve Türk müteahhitler İzmir’de buluştu

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği 2018 yılı Sonbahar Konferansı ve Genel Kurulu, Türkiye’de gerçekleştirildi. Dünya inşaat sektörünün yarısına hükmeden Avrupa’nın en büyük müteahhit firmalarının katıldığı toplantıya Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliği yaptı.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, “Türkiye uluslararası inşaat sektöründe bir marka haline geldi. Uzun yıllardır dünya ikincisiyiz. Bu 1972'den bu yana Türk müteahhitlerinin yurtdışında kararlılıkla yürüttükleri mücadelenin sonunda yakalanan bir başarıdır. Bugün burada yeralan Türk ve Avrupalı müteahhitlerin 2017 ENR verilerine göre üstlendikleri iş toplamı, 230 milyar dolardır. Bu tutar, 482 milyar dolara yükselen dünya uluslararası inşaat pazarının yarısını temsil etmektedir. Alternatif finansman modellerini kullanarak işbirliğimizi daha yukarı taşıyabiliriz” dedi.

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Başkanı Philippe Dessoy, tüm dünyada şu an öncelikli gündem maddesinin altyapı projeleri için finansman açığına farklı araçlarla çare bulmak olduğunu kaydetti ve bugünkü toplantının bu konuya çare bulmak konusunda önemli bir platform oluşturmasını beklediğini söyledi.

2017 yılında 482 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya inşaat sektörüne, 230 milyar dolarlık iş hacmiyle hükmeden Avrupalı ve Türk müteahhitleri temsil eden Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) 2018 yılı Sonbahar Konferansı ve Genel Kurulu, Çeşme'de gerçekleştirildi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ev sahipliğinde 5 Ekim 2018 Cuma günü düzenlenen toplantıya, uluslararası inşaat sektörünün referans aldığı ENR (Engineering News Record) Dergisi'nin 2017 verilerine göre dünyada 230 milyar dolarlık iş yapan Avrupa'nın en büyük 91 inşaat firmasının temsilcileri de katıldı.

Türkiye'nin yurtdışında üstlendiği taahhüt işlerinin yüzde 90'ını gerçekleştiren Türkiye Müteahhitler Birliği üye firma temsilcileri ve yönetimi de toplantıda hazır bulundu.

Genel Kurul toplantısı kapsamında düzenlenen “Gelişmekte Olan Dünyada Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Mali Seçenekler” konulu konferans ile katılımcılar, örnek uygulamaları dinleme imkanı buldu. TMB Başkan Vekilleri Selim Bora ve Hüseyin Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta uluslararası iş ve inşaat dünyasından önemli isimler sunum yaptı: EIC Başkanı ve BESIX Genel Müdürü Philippe Dessoy, Dünya Bankası Kıdemli Finans Uzmanı Albert Amos, EBRD Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı Jim Turnbull, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eiffage firması Direktörü Christian Combes, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Kuveyt Türk Bank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak ve İslam Kalkınma Bankası PPP Bölüm Müdürü Noman Siddiqui.

YENİGÜN: “TÜRK MÜTEAHHİTLER DÜNYADA SÖZ SAHİBİ”

Türk müteahhitlerinin uluslararası inşaat sektöründe bir marka haline geldiğini ve 10 yıldır dünya ikincisi konumunda olduğunu vurgulayan TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, “1972'den bu yana Türk müteahhitlerinin yurtdışında kararlılıkla yürüttükleri mücadelenin sonunda Türkiye artık dünya inşaat sektöründe söz sahibidir. Bu yıl 66. yaşını kutlayan Birliğimiz, uluslararası işbirliklerine üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda etkin görevler üstlenerek devam etmenin gururunu yaşamaktadır. Bugün burada yer alan Türk ve Avrupalı müteahhitlerin 2017 ENR verilerine göre üstlendikleri iş toplamı, 230 milyar dolardır. Bu tutar, 482 milyar dolara yükselen dünya uluslararası inşaat pazarının yarısını temsil etmektedir. Alternatif finansman modellerini kullanarak işbirliğimizi daha yukarı taşıyabiliriz” dedi. Küresel ve ulusal ekonomide kırılganlığın arttığı mevcut konjonktürde, uluslararası işbirliklerinin çok daha büyük önem taşıdığını kaydeden Yenigün, şöyle konuştu:

“Türk müteahhitleri bugüne kadar 121 ülkede 370,6 milyar dolar değerinde 9 bin 400'den fazla proje üstlenmiştir. Bu yıl ise Eylül ayı sonu itibariyle yurtdışında 12.4 milyar dolarlık yeni proje üstlendik. Yılsonunda 20 milyar dolar seviyesini yeniden yakalayacağımıza inanıyoruz. Uluslararası pazardan aldığımız yüzde 4.6 olan payın 2030'larda yüzde 7'lere yükselmesi ve yıllık yeni iş tutarının 20 milyardan 50 milyar dolara çıkması en önemli hedefimiz. Uluslararası inşaat sektörünün yeniden yukarı yönlü ivme kazanması ise ortak projelerimizin geleceği açısından bizlere güçlü bir motivasyon sağlamaktadır.”

DESSOY: “FİNANSMAN AÇIĞINA ÇARE BULMAK ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ”

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Başkanı Philippe Dessoy, dünyada şu anda en önemli gündem maddelerinden birinin küresel altyapı projelerindeki finansman açığına çare bulmak olduğunu belirterek, “ABD ve AB gibi küresel güçler de belli girişimlerle bu konuda farklı stratejiler geliştirmeye çalışıyor. EIC olarak bu çerçevede düzenlenen konferans ile farklı finansman araçlarının devreye sokulması konusunu tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. İnşaat sektörü, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile özel ve kamu bankaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla çözümler üreteceğimize inanıyoruz” diye konuştu.