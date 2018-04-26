Bankacılar gayrimenkul için karamsar

Bankaların gayrimenkul sektörüne duyduğu güven yüzde 20 azaldı

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılının ikinci çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre %4 oranında artarak 99,0 puana ulaştı.

Yıllık ortalamanın (97,3) üzerinde kalmayı sürdüren genel güven endeksi “Kısmen Stabil” olarak değerlendirildi. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, birinci çeyreğe göre %11 artışla 94,0 olarak ölçüldü. Böylelikle geçen çeyreğe göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi yükseldi.

Bankalar kötümser, gayrimenkul danışmanları iyimser

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018’in ikinci çeyreğinde, geçen çeyrek dönemine göre bankalar ve finansal kurumlar için %20 azalışla 65,3 olarak ölçüldü. Bu düşüşle bankalar için güven endeksi, kısmen kötümserden kötümser seviyesine gerilemiş oldu ve 84,3 puanlık yıllık ortalamanın önemli derecede altında kaldı. Güven endeksi gayrimenkul danışmanları için %26’lık önemli bir artış gösterdi ve 127,4 puana ulaşarak kısmen stabil seviyesinden kısmen iyimser seviyesine yükseldi. Gayrimenkul değerleme uzmanları kategorisinde %13 artış kaydedilerek 86,2 puanlık bir güven endeksi ölçüldü. Böylece gayrimenkul değerleme uzmanlarının güven endeksi kısmen kötümser kategorisinde değerlendirilmeye devam etti. Endeks, gayrimenkul geliştiricileri için %2 artışla 104.4 puana ulaşarak kısmen iyimser olarak ölçüldü ve geçen çeyrekteki kategorisini korudu.

Piyasadaki artan risk faktörü bankaların beklentilerini olumsuz etkiliyor

REIDIN’in, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO’su Kerim Bertrand şunları söyledi: “Banka ve finansal kuruluşlar gayrimenkulu teminat alıp kredi kullandıracakları için piyasanın daraldığı durumlarda kredi riskini daha az üstlenmek isterler. Risk faktörünün arttığı ve piyasanın bulanık olduğu durumlarda bu sektör özelinde kötümser bir beklentinin olması kaçınılmazdır. Diğer tataftan, gayrimenkul danışmanlarının sektörün geleceğine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olmasını normal karşılamak gerekir. Danışmanlık tarafının kendi iç dinamikleri bunu gerekli kılıyor.”