Bayraklı’ya 151 metrelik kule

Biva Mimarlık İzmir Bayraklı’da Avrupa’nın en yüksek çelik binasını inşa ediyor

Konut, işyeri, sanayi yapılarında, yaratıcı tasarımlarıyla ve İzmir'de kentsel dönüşüm adımlarıyla dikkat çeken Biva Mimarlık'ın yeni projesi Biva Tower, Bayraklı'da yükseliyor. İnşaatı tamamlandığında 151 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olacak Biva Tower hem İzmir'in yeni simgesi olacak hem de Bayraklı'ya büyük değer katacak.

Bayraklı’nın kentsel dönüşüm ve dev projelerle yenilenmesi için sürekli yeni projeler geliştirdiklerini ve bunları hayata geçirmek için kararlı olduklarını söyleyen Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Vahap Yılmaz,

“Bayraklı’nın özellikle Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Turan, 75.yıl, Muhittin Erener mahalleleri gelecekte birer turizm ve yatırım cenneti olabilir. Dev projelerle buralarda kıymetli eserler yapmak istiyoruz” dedi. Kentsel dönüşümle ve yatırım olanaklarıyla büyük caddeler, ışıltılı sokaklar, marina spor merkezleri tasarladıklarını dile getiren Yılmaz, “Bu projeleri bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.



“Bayraklı'nın Kalbindeyiz”

Biva Mimarlık'ın sektörde 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Vahap Yılmaz, İzmir'de kent dokusunu etkileyecek projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, “Biva Tower bizim gurur duyduğumuz projelerimizden biri; kilometre taşımız. Bu projeyi İzmir'de yaşamın başladığı yer olan Bayraklı'da, ilçemize yakışır bir şekilde inşa etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bayraklı, İzmir'in çok özel ilçelerinden biridir. Bayraklı, bir zamanlar nasıl İzmir'de yaşama can verdiyse, bugün de İzmir'i geleceğe taşıyor. Biz de işte bu yolculuğa, Biva Tower'ın enerjisiyle ışık tutuyoruz. Biva Tower'la, İzmir'in yeni kent merkezi haline gelen Bayraklı'nın tam kalbinde yer alıyoruz ve Bayraklı'nın bu dönüşüm sürecine de böylece destek veriyoruz. Biva Tower herkesin merakla beklediği Bayraklı'nın yükselen değeridir” dedi.

Biva Tower, İzmir'in en değerli bölgesinde, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacak. A plus bir yaşam tarzı vadeden Biva Tower, metro istasyonlarına, üniversitelere, alışveriş merkezlerine yakın, avantajlı konumuyla da dikkat çekiyor.

15 Şantiyede Yoğun Çalışma

Bayraklı'nın bir dünya markası olabileceğinin altını çizen Yılmaz, “Biz İzmir'de üstlendiğimiz her projeyle dikkat çektik ve özellikle son 7 yılda kentsel dönüşüm anlamında bir marka haline geldik. Bugün İzmir ve çevresinde 15 şantiyemiz kurulu ve yoğun bir çalışma halindeyiz. Her zaman bir adım ötesine daha nasıl gideriz diye bakıyoruz. Uzman bir kadroya sahibiz. Her yıl düzenli olarak ekipmana da yatırım yapıyoruz. İzmir'de sadece 2018'de yaptığımız yatırımların toplam tutarı 200 Milyon TL'yi aştı. Bu rakamın altını çizmek isterim; çünkü biz yaptığımız yatırımları şehrimize kattığımız değerler olarak da görüyoruz. İzmir için de Bayraklı için de atacak daha çok adımımız var. Şehrimize değer kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet'in 95, Biva'nın ise 20. yaşını kutladığını vurgulayan Yılmaz, “Memleketlerine gönül vermiş genç işadamları, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmez. Çünkü bizim güzel yarınlarımız, ülkemizin aydınlık geleceğidir” dedi. Yılmaz, Biva'nın yeni projelerle yatırımlarına devam edeceğini belirtti.

Vahap Yılmaz, mimarlık ve mühendislik fakültelerinde okuyan üniversiteli gençlere kapısını hep açık tutuyor. Başta Biva Tower olmak üzere, şirketin kurduğu şantiyeleri incelemek isteyen öğrenci gruplarını bizzat kendisi ağırlayan Yılmaz, gençlerin sorularını tek tek yanıtlıyor. Yılmaz, “Gençler mimarlarımızla, mühendislerimizle tanışıyor, şantiyelerimizi inceliyor. Onlara deneyimlerimizi aktarıyoruz. Ve eğer tek bir öğrencimizin bile ufkunu açabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.