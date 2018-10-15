Birevim kampanya süresini uzattı

Birevim, eylül ayında başlattığı “1T4G ile Milli Ekonomiye Artı Güç” kampanyasını yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Son dönemde yaşanan krizlerin yerli tasarruf modellerine olan inancı arttırdığını söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “1T4G ile Milli Ekonomiye Artı Güç kampanyamız insanımızın ev, araba gibi ihtiyaçlarını birlikte tasarrufla alma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Bu kampanyamız ev ve araba almak isteyenlere çok daha erken teslim avantajlarının yanında çalışma bedelinde yüzde 40 varan indirimler de sunuyor” dedi.

Birevim olarak bu toprakların gerçeklerine, değer ve hassasiyetlerine sadık kalarak fikri ve eser hakları yerli bir girişimciye ait olan bir finansal çözüm anlayışı geliştirdiklerini aktaran Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sunmuş olduğumuz finansal modelde, birlikte tasarruf yapmayı ön plana çıkarıyoruz dedi.

“İşçi çıkarmak ve hele hele bu dönemi fırsat görerek ürünlere çok yüksek zamlar yapmak doğru değil”

Son dönemde yaşanan krizlerden dolayı kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, bu sürecin geleceğe daha sağlam adımlar atılması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Çiftçi, ”Birevim olarak biz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğine ve güçlü ekonomimize güveniyoruz. Bu bağlamda 2018 yılının ilk 9 ayında 20 şube açtık. Eylül ayında da 6 şubenin daha açılması için başlangıç yaptık. Kasım ayının ilk haftası bu yeni altı şubemiz de açılmış olacak. Toplam 52 şubeye ulaşacağız. Yılsonu hedefimiz olan 60 şubeyi 2018 sonuna kadar tamamlayarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Yeni istihdamlar oluşturacağız. Bu dönemde en doğru hamlenin daha çok çalışıp, yeni pazarlar bulup, yeni talepler oluşturup, daha fazla yatırım yapmak, daha fazla kişiye iş imkanı sunmak olduğunu düşünüyoruz. İşçi çıkarmak ve hele hele bu dönemi fırsat görerek ürünlere çok yüksek zamlar yapmak doğru değildir. Hükümetimizin de tavsiyesi üzerine indirim yapmalı ve daha fazla kişiye istihdam sağlanmalı, en azından işçi çıkarma yoluna gidilmemeli. Bu süreçte işverenler işçisinin yanında yer almalı, işçiler de işvereni düşünerek her zamankinden daha azimli, daha gayretli, daha heyecanlı çalışmalı” dedi.

Birevim olarak ekim, kasım ve aralık aylarında 600 civarı çalışanlarına enflasyon ve zamlara karşı destekleme kararı aldıklarına vurgu yapan Çiftçi, “Maaşlara yapılacak zam dönemine kadar her ay ekstra her çalışanımıza net 555 TL ödeyeceğiz. Umarım bu davranışımız örnek teşkil eder. Almış olduğumuz bu karar bu dönemi fırsat olarak görüp ürünlere olağandışı zam yapanlara da bir nebze tepki niteliği taşıyor. Bu dönem ölçüyü aşan zamlar yapma dönemi değil, hükümetimizin de belirttiği gibi enflasyon ile topyekün mücadele dönemidir. Biz de hükümetimizin başlattığı bu seferberliğe tüm gücümüzle katılıyor ve destekliyoruz. Tüm işverenleri de bu seferberliğe katılmaya, yeni istihdamlar oluşturmaya, yeni pazarlar oluşturmaya, yeni alanlar açmaya davet ediyoruz. Umuyoruz başlatılan bu seferberlik işverenler için işçi çıkarmak yerine yeni istihdamlar oluşturmaya vesile olacaktır. Bu dönemi daha çok çalışmak için bir fırsat, neticesinde ise ülke ekonomisini kalkındırmak ve ekonomimize artı güç için bir katma değer olarak görüyoruz” diye konuştu.