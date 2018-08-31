Boğaziçi’ne de imar affı geliyor

Üsküdar, Beykoz ve Sarıyer’deki bazı bölgeler imar barışı kapsamına alınacak

Yaklaşık 14 milyon yapı için seçim öncesi çıkartılan imar barışı düzenlemesinde İstanbul Boğazı ön görünümü ve etkilenme bölgesinde kalan yerler tepkiler üzerine kapsam dışı bırakılmıştı.

Ancak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada Boğaz ön görünümünde yer alan bazı binaların imar barışı kapsamına alınacağını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayında açıldığında konuyla ilgili düzenlemenin yasalaşacağını söyleyen Türkmen, “Küplüce, Çengelköy ve Kuleli'de dere içinde kalan yerlerin de kapsama alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza başvurduk ve kabul gördü. Üsküdar'da 4 bine yakın bağımsız bölüm imar barışına dahil edilecek.”

Üsküdar dışında Beykoz ve Sarıyer'de bazı alanları imar barışı kapsamına alınacağını kaydeden Hilmi Türkmen, “Boğaz'dan bakıldığında görülmeyen yerlerde oturan vatandaşlarımızın da imar barışından faydalanmasını istedik” dedi.