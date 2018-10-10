Çekmeköy’de iptal edilen orman arazisi Meclis’i gerdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy’de imar barışından yararlanan 2B arazisinde yapılmış konutların arkasında kalan ormanlık arazinin 'orman' fonksiyonunu iptal etti. CHP’liler “Bu kupon araziye havuzlu villa yapılmayacağının garantisi var mı” diye tepki gösterirken AKP, imar barışından yararlanarak ruhsatını alacak bina sahiplerinin kendi parsellerinin uzantısı olan alanı kullanabilmeleri için “ağaçlandırılacak alan” ilan ettiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 9 Ekim tarihli oturumunda Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde ormanlık alandan çıkarılıp ‘ağaçlandırılacak alan’ ilan edilen 2B arazisi tartışma yarattı.

Çekmeköy Belediyesi ve şahıslara ait olan yaklaşık 2 bin metrekarelik arazi için yapılan plan değişikliğine CHP grubu “emsal olabilecek tehlikeli bir karar” diyerek karşı çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı mecliste söz alarak “Burası kupon arazi. Orman İşletme Müdürlüğü, arazinin hala orman özelliğini yitirmediğini hazine tarafından orman vasfından çıkarıldığını aktarıp Milli Emlak'tan görüş alınmasını istiyor. Ama raporda Milli Emlak'tan görüş alınmıyor. Vatandaşın milyonluk villasına burada onay vermek bizim işimiz olamaz. Parselin uzantısı olan ormandan çıkardığınız alanda 2-3 yıl sonra havuzlu villalar görmeyeceğimizin garantisi var mı” diye sordu.

CHP'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu da “Raporda yer alan uydu görüntüsüne bakarsanız ormanın noktasal olarak nasıl yok edildiğini görürsünüz. Bu iş sıra sıra yapılıyor. Önce ormandan çıkarılıp ağaçlandırılacak alan ilan ediliyor. Sonra devamı geliyor ve imara açılıyor. Bu emsal olabilecek çok tehlikeli bir karar. Dosyayı geri çekip tekrar değerlendirin” dedi.

İMAR BARIŞINDAN YARARLANIYOR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol, arazinin kamu tarafından 2B arazisi olarak vatandaşa zamanında satıldığını anlatarak buraya yapılan konutların şimdi imar barışından yararlanarak ruhsatını alacağını belirtti. Akyol “Binaların arkasında kalan parselin uzantısı olan ormanlık alanı vatandaşın uhdesinde kalabilmesi için ağaçlandırılacak alan yaptık, imara açmadık” diye konuştu. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.