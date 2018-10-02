Devletten satılık 213 bin konut

Kredi faizi yüzde 3’e çıkınca talep yavaşladı. TOKİ’nin stoklarında 142 bin konut birikti, iştiraki Emlak Konut GYO imzasını taşıyan 21 bin konut alıcı bekliyor. Kamu lojmanlarında bulunan 50 bin daire de satışa çıkıyor.

Türk ekonomisinin yaşadığı fırtına en çok gayrimenkul sektörünü vurdu. Konut kredisi faizlerinin yüzde 3'e dayanmasıyla ev ihtiyacı olanların talebi yavaşlarken, yatırım için alım yapanlar yüzde 20'yi aşan mevduat faizine yöneldi. Başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde oluşan 2 milyondan fazla konut stoku müteahhitleri kara kara düşündürürken, devletin elinde de 200 bine yakın satılmayı bekleyen daire bulunuyor.

837 BİNE ULAŞTI

Altyapılı arsa üretimi ve toplu konut yapımcılarına kredi desteği sağlaması amacıyla kurulan ancak AKP iktidarıyla birlikte 2002'den itibaren sosyal konut üretimine, 2008'den sonra da kamu hizmet binası, hastane, okul vb. tesislerin yapımına ağırlık veren Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) elinde Haziran 2018 itibarıyla142 bin konut bulunuyor. 3 bin 613 bin şantiyede 837 bin 572 adet konut üretimine ulaşan TOKİ, bu konutların 695 bin 572 adedinin satışını gerçekleştirdi. Son dönemde yeni proje sayısında gözle görülür düşüş görülen TOKİ, elindeki konutları uygun ödemele koşullarıyla başvuru önceliğine göre açık satışla elinden çıkartırken, stokta fazla konut bulunan projelerde ise kura çekilişi gerçekleştiriyor.

İKİ EVDEN BİRİ ELDE

TOKİ iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanını taşıyan Emlak Konut GYO'nun geliştirdiği markalı projelerdeki satış rakamları da işlerin iyi gitmediğini ortaya koyuyor. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 2018 yılı ilk yarı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Emlak Konut projelerindeki konut, ofis ve dükkanların yarıya yakın bölümü satılmayı bekliyor. Haziran 2018 itibarıyla Emlak Konut'un gelir paylaşımı yoluyla Türkiye'nin önde gelen müteahhitlerine inşa ettirdiği ve yapımı devam eden 28 projedeki 33 bin 193 bağımsız bölümün yüzde 50'si yani 16 bin 439'u satılabildi. Satışa çıkmayı bekleyen 12 proje daha bulunurken, şirketin stoklarında ayrıca 733 satın alınmış gayrimenkul bulunuyor. Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen ve yapımı devam eden 14 anahtar teslim projedeki 10 bin 54 bağımsız ünitenin ise 5 bin 989 adedi sahiplerini buldu. Emlak Konut imzası taşıyan ve satılmayı bekleyen toplam 21 bin 552 gayrimenkul bulunuyor.

Lojmanlar elden çıkartılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan 240 bin kamu konutunun 50 bini satılacak. İlk etapta 5 bin kamu konutunun kasım ayına kadar ihale edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “100 Günlük İcraat Programı”nda duyurulan plana göre; savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç, kamu idarelerinin, KİT'lerin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların mülkiyetindeki kamu konutları ekonomiye kazandırılacak. Ağustos ayı sonunda konuyla ilgili yapılan yasal düzenlemeye göre, alım önceliği halihazırda kamu konutunu kullananlara verilecek. Yüzde 25'i peşin olmak kaydıyla 48 ay vade taksitle ödenebilecek. Peşin olarak ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirimli olarak satın alınabilecek konutlar, oturanlar talip olmazsa, düzenlenecek ihaleyle elden çıkartılacak.