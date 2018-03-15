Emma Maslak’ta satacak Türkiye’ye yatıracak

Uluslararası yatırımcı Emma, yatırımını topraktan yaptı. Şimdi Türkiye’deki yeni yatırımları için fon oluşturuyor.

Uluslararası yatırım şirketi Emma CEO'su Maad Ehsan Abduljawad; “Maslak 1453'te yatırım yaptığımız B3 bloku yatırımcılara sunmak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin satışı ile Türkiye'de gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarımız için fon oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Satışa sunulan B3 blokta 322 konut bulunuyor. Peşin ödemede % 15 indirim uygulanıyor. Banka kredili ödeme planlarında ise % 0.98'den başlayan faiz oranları ya da 120 aya kadar vade imkânı sunuluyor.

2013 yılında Ağaoğlu Maslak 1453 projesine yaptığı yatırımla Türkiye gayrimenkul pazarına giren uluslararası yatırım şirketi Emma, Maslak 1453'teki rezidans blokunun tanıtımı için Somerset Maslak İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Emma Uluslararası Yatırımlar CEO'su Maad Ehsan Abduljawad gerçekleştirecekleri satış kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Emma Uluslararası Yatırımlar CEO'su Maad Ehsan Abduljawad; “Maslak 1453 İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Bu projeden bir blok alan ilk yatırımcıyız. İnşaat öncesi dönemde en saygın inşaat şirketlerinden birinin projesine yatırım yaptık. Ağaoğlu hem yurt içinde hem de yurt dışında çok iyi tanınan bir marka. Bizim de güvenilir ortağımız. Ayrıca kardeşlik hukukumuz var. Ali Ağaoğlu bizim ailemizin bir ferdi gibi” dedi.

Rezidans blokumuz, Maslak 1453'ten bağımsız değil

Satışa sundukları rezidansın Maslak 1453 projesinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Maad Ehsan Abduljawad; “Bugün lansmanını yaptığımız B3 blok; Ağaoğlu Maslak 1453'ten bağımsız değil, Maslak 1453 projesinin bir parçasıdır. Biz bu bloku Maslak 1453 projesi yeni başladığında topraktan almıştık. Seçme şansımız vardı ve uluslararası danışmanlarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde en iyi kuleyi seçtik. Birinci kattan itibaren eşsiz bir doğa ve orman manzarasına sahip. Yüksek katlarda 3. köprü ve Karadeniz'e uzanan bir manzarası var. Bize göre bu blok Maslak 1453 projesinin tektaş pırlantasıdır. Bu rezidansta daire sahibi olmayı düşünenler için bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Maslak bölgesi ve Maslak 1453 projesi hakkında bilgi veren Abduljawad sözlerine şöyle devam etti; “Maslak bölge olarak önemli bir lokasyon. İş ve sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri. Maslak 1453 konum olarak merkezi bir yerde. Ulaşım imkânlarının kolay olmasının yanı sıra hem Dolmabahçe tünel bağlantısı hem de metro, projenin yanı başında olacak. Maslak 1453'ü proje olarak anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok büyük ve kompleks bir proje. Yapılması çok zor ve emek isteyen bir proje. Burada beş bine yakın bağımsız bölüm var.”

Konutlarda doluluk yüzde 100'e yakın, ticari kiralamalar bu yaz tamamlanacak

Konutlardaki doluluğun %100'e yakın olduğunu belirten Maad Ehsan Abduljawad; “Cadde 1453'e çıktığınızda yaşamın başladığını görebiliyorsunuz. Konutlarda doluluk oranı % 100'e yakın. Oturmayıp kiraya verecek yatırımcılar için de bir fırsat sunuyor. Yüksek eğitim ve ileri teknolojiyi buluşturan Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüsü ile genç bir nüfus ve hayat geldi. Projedeki ticari alanlar %40 oranında doldu ve bu yaz sonunda tamamlanacak gibi görünüyor” dedi.

Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz

Satışa sundukları rezidans bloku ile Türkiye'den çıkmadıklarını belirten Abduljawad sözlerine şu şekilde son verdi; “B3 bloku satışa çıkararak Türkiye'den çıkmıyoruz. Zaten Türkiye'deki tek yatırımımız bu blok değil. Maslak 1453'te de İstanbul'da da çeşitli yatırımlarımız var. Yatırım yaptığımız bloklardan biri de lansmanı gerçekleştirdiğimiz Somerset Maslak İstanbul'dur. Bu blokta 165 rezidans dairesi mevcut. Burada özellikle iş insanlarına ve ailelere yönelik stüdyo dairelerden, dört yatak odalı dairelere kadar birçok seçeneğimiz var. Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde bunları da sizlerle paylaşacağız.”

Toplantıda konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen; “ Emma Uluslararası Yatırımlar, 2013 yılında Türkiye'nin içinden geçtiği çalkantılı dönemlerde Türkiye'ye güvendi ve yatırım yaptı. Biz de kendilerine o zaman her konuda destek vereceğimizin sözünü verdik. Bugün kendilerine satış organizasyonunda destek vermek üzere yanlarındayız. Emma Uluslararası Yatırımlar Ağaoğlu'nun bir numaralı projesinin bir numaralı bloğunu aldı. Maslak'ı artık çok anlatmaya gerek yok. Maslak 1453, 80 bin kişinin yaşadığı eşi benzeri olmayan bir proje. İçinde yüksek eğitim veren teknolojik üniversitesi, mağazaları ve çok yakında ofislerini buraya taşıyacak olan iki büyük şirket var. Bu yüzden alanların çok çok kar edebileceği bir proje. Bu bölgenin şu andaki fiyatlar üzerinden yaklaşık % 30-40 civarında prim yapmasını öngörüyoruz. Normal şartlarda bir projenin amortisman süresi ortalama 20-25 yıl fakat Maslak bölgesi için bu rakamlar 15 yıla doğru geliyor. Bu blokta 1+0 ile 4+1 arasında değişen 322 adet konut bulunuyor. Büyüklükleri ise 57 m² ile 289 m² arasında değişiyor. Çok özel ödeme koşullarımız var. Şirket bünyesinde taksitlendirme imkanı mevcut. Bunun yanı sıra % 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla banka kredisi kullanılabiliyor. En önemli artılarından bir tanesi hemen teslim ve oturuma hazır olmasıdır” dedi.