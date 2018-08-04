En yüksek kira getirisine sahip 3 şehir

Yıllık kira getirisi en yüksek olan şehirler belli oldu. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranı’nın en yüksek olduğu şehirler haziran ayında da yine sırasıyla Aydın, Van ve Kırklareli oldu.

Satın alınan bir konutun kiraya verilmesi halinde, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi bu şehirlerde ne kadar?

İşte Zingat.com Bölge Raporu 2018 Temmuz ayı verilerine göre, Aydın, Van ve Kırklareli'nde emlak fiyatları…

Yıllık kira getirisi en yüksek şehir: Aydın

Zingat.com Bölge Raporu 2018 Temmuz verilerine göre, Ege'nin konutta kazandıran şehri Aydın'da ortalama konut metrekare fiyatları 1.988 TL oldu. Bölgede konut yatırım geri dönüş süresi bir başka deyişle, amortisman süresi 12 yıl olarak hesaplanıyor. 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Aydın'da satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 149 bin 100 TL ile 248 bin 500 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 198 bin 800 TL olarak belirtiliyor.

Şehirde ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı minimum 996 TL, maksimum 1.660 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aydın'da 2017 yılında ortalama kira fiyatları 1.213 TL iken, bu yıl 1.328 TL olarak ölçümleniyor.

Van'da satılık ve kiralık daire fiyatları ne kadar?

Yıllık kira getirisi en yüksek ikinci şehir olan Van'da kira fiyatları yakından takip ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri Van'da ortalama konut metrekare fiyatları 1.395 TL olurken, amortisman süresi 14 yılı buluyor. Bölgede satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 104 bin 623 TL ile 174 bin 400 TL arasında değişiyor. Şehirde ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 615 TL-1.025 TL aralığında belirtilirken, ortalama kira fiyatı 820 TL.

Kırklareli’nde daire fiyatları 682 TL'den başlıyor!

Yeni projelerin artış gösterdiği Kırklareli'de ortalama 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 124 bin 763 TL ile 207 bin 900 TL arasında değişirken, ortalama konut metrekare fiyatları 1.664 TL oldu. Kırklareli Üniversitesi'nin bulunduğu şehirde her yıl artış gösteren öğrenci sayısı kiralık daire talebini artırıyor. Bölgede konut yatırım geri dönüş süresi 15 yılı bulurken, 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı en düşük 695 TL, en yüksek 1.159 TL. Kırklareli'de ortalama kira fiyatı ise 927 TL seviyesinde belirlendi.

Kaynak: Zingat