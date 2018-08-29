Evde altın ve döviz formülü

Düşük faiz ve yüzde 20 indirim kampanyası başarısız olunca iki ay aradan sonra konutta yeni bir kampanyaya başlatıldı. Hükümetin desteklediği yeni ödeme planına göre altın ve dövizdeki değer artışı daire fiyatından düşürülecek.

Döviz kurunun yükselmesi ve kredi faizlerinin yüzde 3'e dayanması konuta talebi azalttı. Yurt genelinde hali hazırda 2.5 milyondan fazla daire alıcı beklerken, satış yapmakta zorlanan gayrimenkul sektörünün imdadına hükümet koştu. Mayıs – Haziran aylarında kamu bankalarının desteğiyle inşaat firmalarının düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasında istenilen sonucun elde edilememesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde dün yeni bir kampanya başlatıldı.

KUR GARANTİSİ

Konuyla ilgili dün İstanbul'da düzenlenen ve SÖZCÜ'ye ambargo uygulanan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşları ve firma sahipleri katıldı. 100 bin konutu kapsayan kampanyada projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak. Peşinat yüzde 10'a düşürülürken, bankasız ve kefilsiz aylık yüzde 0.98 faiz ile 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Kampanyada geçmiş dönemlerden farklı olarak alıcılara “kur garantisi” sunulacak. Konuyla ilgili konuşan Murat Kurum “Vatandaşılarımızın altını ve dövizi bugünkü kurdan bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

YÜK ŞİRKETLERDE

31 Ekim'e kadar geçerli olacak ödeme planında 25 bin konutun satılması hedeflenirken, bir önceki kampanyadan farklı olarak faiz yükü bankalar tarafından değil inşaat şirketlerince karşılanacak. Banka ve kefil olmadan firma bünyesinde taksitlendirme yapılabileceğini söyleyen Murat Kurum, “Şunun takibini yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Kampanya başladı fiyat arttıralım, satıldı fiyat arttıralım söz konusu değil, bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse bu şartlar ve fiyatlarda yükleyicilerimiz bunu gerçekleştirecekler ve bunun takibini de Bakanlık olarak biz yapacağız” dedi.

400 bin TL'lik dairenin örnek ödeme planı

Konut Bedeli: 400 bin TL

Yüzde 10 İndirim: 40 bin TL

İndirimli Daire Bedeli: 360 bin TL

Peşinat: 36 bin TL (Yüzde 10)

12. Ay Ara Ödeme: 54 bin TL (Yüzde 15)

24. Ay Ara Ödeme: 54 bin TL (Yüzde 15)

Vadelendirilecek Bedel: 216 bin TL (Yüzde 60)

Alıcının Aylık Taksidi: 3 bin 69 TL (120 ay 0.98 vade farkı)