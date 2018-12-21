Evde bahar kısa sürdü

Faiz ve indirim kampanyaları, KDV ile tapu harcı teşviğiyle ekimde rekor kıran konut satışları kasımda bir önceki aya göre yüzde 38.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı

Ekonomideki türbülans ve konut kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle gerileyen konut satışları geçtiğimiz ekim ayında yüzde 19.2 artış gösterdi ve 146 bin 536 adet ile rekor kırdı. Ancak gayrimenkul sektöründeki ‘yalancı bahar' kısa sürdü. Kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında 89 bin 626 konut el değiştirirken, yılın ilk 1 milyon 238 bin adet konut satıldı. Geçen sene bu rakam 1 milyon 276 bindi.

Bankaların konut kredisi faizinin aylık bazda yüzde 2.5 seviyelerine çıkmasıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 azalarak 5 bin 324’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5.9 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 azalışla artışla 40 bin 821’e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.5 oldu. İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düşerek 48 bin 805 olarak gerçekleşti.

YABANCI ALIMI SÜRÜYOR

Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle alım gücü artan yabancıların gayrimenkul piyasasına olan ilgisindeki artış sürüyor. Yabancılara yapılan konut satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672 oldu.

Artışta Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için gayrimenkul yatırımı miktarının 1 milyon dolardan 250 bin dolara inmesi de etkili oldu. Bu yılın ilk 11 ayında yabancılar 35 bin 103 adet konut satın alırken, en çok tercih edilen şehir 12 bin 100 adet ile İstanbul oldu. Yabancılar Antalya'dan 7 bin 194, Bursa'dan da 2 bin 468 ev aldı. Ocak – Eylül 2018 döneminde Türkiye'den 7 bin 308 adetle en çok Iraklılar ev alırken, ikinci 3 bin 217 adetle İranlılar oldu.