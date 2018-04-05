Florya arazisine 9 teklif

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için düzenlenecek ihalenin ilk oturumu gerçekleşti. 9 teklif gelen arazi için pazarlık ikinci oturumda yapılacak

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı.

Riva arsanında geliştirecek proje için Haziran 2017'de düzenlenen ihaleyi 3.8 milyar liralık teklif ve 952 milyon lira şirket payı teklif eden Yılmaz İnşaat kazanmıştı.

Bugün ise Florya arazisi için gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu yapıldı.

2 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazi için 9 teklif geldi.

Teklif veren firmalar şöyle:

1 – Öz Erka İnşaat

2 – İzka İnşaat

3 – Ak Yapı

4- Nef & Caba İnşaat

5 – Fuzul Yapı – Akkuş Gayrimenkul

6 – Aşçıoğlu İnşaat & Yılsan Yatırım

7 – Şua İnşaat & Ruha Elektrik

8 – Pekintaş Yapı & Burakcan İnşaat

9 – Özak GYO İnt-Er Yapı

Talipli firmaların belli olmasının ardından ikinci oturumda kapalı zarfla teklif alma ve açık arttırma pazarlık işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak

Emsale dahil 55 bin 98 metrekare inşaat alanı bulunan arazide park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alıyor.

Projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5'i kadar ticari alan izni de verilecek.

Yapılan anlaşmaya göre Emlak Konut, arsa gelirinin yüzde 80'i Galatasaray’a verecek