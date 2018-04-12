GS’nin Florya arazisine 2.2 milyar lira

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için düzenlenen ikinci oturumu yapıldı. İhaleyi satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira teklif eden Öz Er-ka İnşaat kazandı

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016’da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı.

Riva arsanında geliştirecek proje için Haziran 2017’de düzenlenen ihaleyi 3.8 milyar liralık teklif ve 952 milyon lira şirket payı teklif eden Yılmaz İnşaat kazanmıştı.

Bugün ise Florya arazisi için gerçekleştirilen ihalenin ikinci oturumu yapıldı. 63 bin 230 metrekarelik arazi için en yüksek teklif Öz Er-ka İnşaat’tan geldi. Toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etti. Bu gelirden Galatasaray’a 238 milyon lira pay düşecek.

Emlak Konut, Galatasaray’ın Florya arsasına komşu 40 bin metrekarelik araziyi geçen yıl TOKİ’den 262 milyon lira bedelle satın almıştı. Şirket, her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yaptı. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide emsale dahil 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da bulunan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek.

İhalenin ilk oturumunda Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşcığlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı teklif sunmuştu.