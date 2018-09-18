İBB’ye başvurdu masraftan kurtuldu

Topkapı’da inşaatı biten üniversite binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmalı bir plan değişikliği yapıldı. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Şirket imar barışı ile kazanabileceği hakkı, külfet olmasın diye İBB yoluyla kazanıyor. İnşaatı bitmiş projeye plan yapmak vicdanınıza sığıyor mu” diye tepki gösterdi

İstanbul Zeytinburnu Topkapı'da E-5 üzerinde bulunan 9.5 dönümlük arazi imar planlarında “iş merkezleri, bürolar, kültür eğlence ve konaklama tesisleri rezidans tipi konutlar, ticaret yönetim sergi, satış binaları, basın yayın kuruluşunun” yapılabileceği Merkezi İş Alanı (MİA) fonksiyonuna sahipti. Arazinin imarı 2016 yılının aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. Parsel eğitim tesisi de yapılabilecek şekilde “özel sağlık” alanı ilan edildi.

OTOPARKI KILIFINA UYDURDULAR

Arazinin sahibi olan şirket parseldeki inşaatı tamamladı. Parselde iş insanı Muharrem Usta'nın mütevelli heyeti başkanı olduğu İstinye Üniversitesi'nin Topkapı Kampüsü açıldı. İnşaat bittikten sonra mal sahibi şirket planda yeniden düzenleme yapılması için tekrar İBB'ye başvurdu. Çünkü plan notlarına göre her 60 metrekarelik inşaat alanına bir araçlık otopark yapılması gerekirken sonuç böyle olmadı. Şirket de İBB'ye başvurarak plan notunun “her 125 metrekarelik inşaat alanına bir araçlık otopark” yapılacak şekilde düzenlenmesini istedi. Talebin gerekçesinde en son 2016 yılında alınan tadilat ruhsatında, projenin otopark sayısının 125 metrekareye bir otopark olarak tasdik edildiği belirtildi. Plan notunun, bitmiş inşaata uygun hale getirilmesi istendi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu da plan notu iptal talebini uygun buldu. Yapılması gereken otopark sayısını yarı yarıya azaltan karar İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumu sırasında oy çokluğu ile kabul edildi.

“UTANARAK OKUYORUM”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, komisyon raporunda “teklif gerekçesini” utanarak okuduğunu dile getirerek “İnşaatı bitmiş projeye göre planın değiştirilmesi isteniyor. Burası tasdik makamı mı? İnşaatların plana göre yapılması gerekir. Planlar inşaatlara göre yapılmaz” dedi.

İMAR BARIŞI'NA NEDEN BAŞVURMADI?

Seçim öncesi çıkarılan İmar Barışı'na da değinen Ataman “AKP grubu imar barışını sevmedi galiba. Şirket imar barışı ile alabileceği hakkı neden plan tadilatı ile alıyor? Çünkü imar barışına başvurursa şirket sahibinin yüklü bir para ödemesi gerekecek. Külfet olmasın diye imar barışına başvurmak yerine İBB'ye başvuruyor. İBB'nin vicdanı buna nasıl izin veriyor?” diye sordu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Osman Demir de “İmar barışı hayırlara vesile olsun. Her malikin teklif sunma hakkı var. Külfetten kurtulma meselesi değil malikin talebini gündeme aldık sadece” dedi.