İç Anadolu’da konut yatırımında kazandıran iller

Konut geri dönüş süresi, satın alınan bir konut kiraya verildiğinde, satış fiyatının ne kadar zamanda yıllık kira ederi ile karşılanacağını belirlediği için gayrimenkul yatırımında oldukça önem taşıyor. Gayrimenkul yatırımı yapacak kişiler konut geri dönüş süresi, diğer adıyla amortisman süresi daha kısa olan bölgelerden yatırım yapmaya dikkat ediyor.

Gayrimenkul yatırımını İç Anadolu Bölgesi'nde yapmayı düşünenler için, Zingat.com Bölge Raporu 2018 Ağustos ayı verilerine göre, konut geri dönüş süresi en kısa olan 5 şehrin satılık ve kiralık konut fiyatlarını derledik.

Konya

Konya'da konut geri dönüş süresi 18 yıl.

Ortalama 100 metrekare için konut metrekare fiyatı 1.537 TL.

Bölgede ortalama 100 metrekare için satılık konut fiyatı 153 bin 723 TL.

Yine ortalama 100 metrekare için en yüksek konut fiyatı 192 bin 154 TL olurken, en düşük fiyat 115 bin 292 TL olarak belirlendi.

Konya'da ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise 710 TL.

Kırıkkale

Kırıkkale'de konut geri dönüş süresi 18 yıl.

Kırıkkale'de ortalama 100 metrekare için konut metrekare fiyatı 1.203 TL.

Bölgede ortalama 100 metrekare için satılık konut fiyatı 120 bin 272 TL.

Yine ortalama 100 metrekare için en yüksek konut fiyatı 150 bin 340 TL olurken, en düşük fiyat 90 bin 204 TL olarak belirlendi.

Kırıkkale'de ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise 561 TL.

Ankara

Ankara'da konut geri dönüş süresi 19 yıl.

Ankara'da ortalama 100 metrekare için konut metrekare fiyatı 1.823 TL.

Bölgede ortalama 100 metrekare için satılık konut fiyatı 182 bin 251 TL.

Yine ortalama 100 metrekare için en yüksek konut fiyatı 227 bin 814 TL olurken, en düşük fiyat 136 bin 688 TL olarak belirlendi.

Ankara'da ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise 793 TL.

Sivas

Sivas'ta konut geri dönüş süresi 19 yıl.

Sivas'ta ortalama 100 metrekare için konut metrekare fiyatı 1.454 TL.

Bölgede ortalama 100 metrekare için satılık konut fiyatı 145 bin 350 TL.

Yine ortalama 100 metrekare için en yüksek konut fiyatı 181 bin 688 TL olurken, en düşük fiyat 109 bin 13 TL olarak belirlendi.

Sivas'ta ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise 635 TL.

Eskişehir

Eskişehir'de konut geri dönüş süresi 19 yıl.

Eskişehir'de ortalama 100 metrekare için konut metrekare fiyatı 1.773 TL.

Bölgede ortalama 100 metrekare için satılık konut fiyatı 177 bin 258 TL.

Yine ortalama 100 metrekare için en yüksek konut fiyatı 221 bin 573 TL olurken, en düşük fiyat 132 bin 944 TL olarak belirlendi.

Eskişehir'de ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise 797 TL.

Kaynak: Zingat