İlk 10 ayda en çok konut satılan 10 şehir

2018 yılında konut satış oranları ile ilgili son veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekim 2018 dönemine dair konut satış istatistiklerini içeren rapora göre, bu ayda ülke çapında satılan konut sayısı 146 bin 536 olurken; 2017 Ekim ayına göre yani önceki yılın aynı ayına oranla konut satışları yüzde 19,2 oranında artış gösterdi.

2018 yılının ilk 10 aylık döneminde Türkiye'de kaç adet konut satışı gerçekleşti? Bu konut satışları içerisinde ilk satış ve ikinci el satışları içeren bir sıralamada en çok konut satışı, bir başka deyişle en yüksek gayrimenkul hareketliliği hangi şehirlerde yaşandı?

TÜİK Konut Satış İstatistikleri 2018 Ekim ayı verilerine göre, ilk satış ve ikinci el satış ayrıntısında sadece 2018 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönem süresince yapılan konut satışı sayısı 1 milyon 148 bin 927 oldu. Aynı dönemde en çok konut satışı gerçekleşen 10 şehir ve bu şehirlerdeki konut satış adetlerini listelediğimizde ortaya şu tablo çıktı:

İstanbul: 191 bin 456 adet

Ankara: 111 bin 232 adet

İzmir: 63 bin 939 adet

Antalya: 52 bin 651 adet

Bursa: 42 bin 980 adet

Mersin: 31 bin 491 adet

Konya: 30 bin 949 adet

Kocaeli: 30 bin 165 adet

Aydın: 28 bin 424 adet

Tekirdağ: 26 bin 151 adet

10 şehirde 100 metrekarelik konut fiyatları

2018 yılının ilk 10 ayında en çok konut satışı gerçekleştirilen 10 şehirde, satılık konut fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtı için Zingat.com Bölge Raporu Ekim ayı verilerini inceledik. İşte Zingat.com verilerine göre her bir 10 şehir için ortalama 100 metrekarelik konutların minimum ve maksimum konut satış fiyatları…

İstanbul

Minimum satılık konut fiyatı: 298 bin 536 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 497 bin 560 TL

Ankara

Minimum satılık konut fiyatı: 136 bin 273 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 227 bin 121 TL

İzmir

Minimum satılık konut fiyatı: 224 bin 786 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 374 bin 644 TL

Antalya

Minimum satılık konut fiyatı: 155 bin 34 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 258 bin 390 TL

Bursa

Minimum satılık konut fiyatı: 152 bin 736 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 254 bin 560 TL

Mersin

Minimum satılık konut fiyatı: 112 bin 542 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 187 bin 570 TL

Konya

Minimum satılık konut fiyatı: 115 bin 192 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 191 bin 986 TL

Kocaeli

Minimum satılık konut fiyatı: 150 bin 151 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 250 bin 251 TL

Aydın

Minimum satılık konut fiyatı: 151 bin 930 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 253 bin 216 TL

Tekirdağ

Minimum satılık konut fiyatı: 133 bin 108 TL

Maksimum satılık konut fiyatı: 221 bin 846 TL

Kaynak: Zingat