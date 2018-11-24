İlk 10 ayda en çok konut satılan 10 şehir

2018 yılının ilk 10 aylık döneminde Türkiye'de kaç adet konut satışı gerçekleşti? Bu konut satışları içerisinde ilk satış ve ikinci el satışları içeren bir sıralamada en çok konut satışı, bir başka deyişle en yüksek gayrimenkul hareketliliği hangi şehirlerde yaşandı?
TÜİK Konut Satış İstatistikleri 2018 Ekim ayı verilerine göre, ilk satış ve ikinci el satış ayrıntısında sadece 2018 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönem süresince yapılan konut satışı sayısı 1 milyon 148 bin 927 oldu. Aynı dönemde en çok konut satışı gerçekleşen 10 şehir ve bu şehirlerdeki konut satış adetlerini listelediğimizde ortaya şu tablo çıktı:
İstanbul: 191 bin 456 adet
Ankara: 111 bin 232 adet
İzmir: 63 bin 939 adet
Antalya: 52 bin 651 adet
Bursa: 42 bin 980 adet
Mersin: 31 bin 491 adet
Konya: 30 bin 949 adet
Kocaeli: 30 bin 165 adet
Aydın: 28 bin 424 adet
Tekirdağ: 26 bin 151 adet
10 şehirde 100 metrekarelik konut fiyatları
2018 yılının ilk 10 ayında en çok konut satışı gerçekleştirilen 10 şehirde, satılık konut fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtı için Zingat.com Bölge Raporu Ekim ayı verilerini inceledik. İşte Zingat.com verilerine göre her bir 10 şehir için ortalama 100 metrekarelik konutların minimum ve maksimum konut satış fiyatları…
İstanbul
Minimum satılık konut fiyatı: 298 bin 536 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 497 bin 560 TL
Ankara
Minimum satılık konut fiyatı: 136 bin 273 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 227 bin 121 TL
İzmir
Minimum satılık konut fiyatı: 224 bin 786 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 374 bin 644 TL
Antalya
Minimum satılık konut fiyatı: 155 bin 34 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 258 bin 390 TL
Bursa
Minimum satılık konut fiyatı: 152 bin 736 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 254 bin 560 TL
Mersin
Minimum satılık konut fiyatı: 112 bin 542 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 187 bin 570 TL
Konya
Minimum satılık konut fiyatı: 115 bin 192 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 191 bin 986 TL
Kocaeli
Minimum satılık konut fiyatı: 150 bin 151 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 250 bin 251 TL
Aydın
Minimum satılık konut fiyatı: 151 bin 930 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 253 bin 216 TL
Tekirdağ
Minimum satılık konut fiyatı: 133 bin 108 TL
Maksimum satılık konut fiyatı: 221 bin 846 TL
Kaynak: Zingat